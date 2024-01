Anya Elsner: Dschungelcamp-Kandidatin hat keine gute Bindung zu ihrer Mutter!

Anya Elsner wurde durch „Germany’s next Topmodel“ bekannt. In der Klum-Show eckte die 20-Jährige mit ihrer Ego-Art an. Im Dschungelcamp will sie sich von einer ganz neuen Seite zeigen und hat sogar ihre Model-Karriere aufgegeben.

Bei GNTM trat Anya Elsner als Einzelgängerin auf, die mit ihren Mitstreiterinnen immer wieder aneinander geraten ist. Das Umstyling hatte böse Folgen: Ihre langen und glatten Haare verwandelte Heidi Klum in einen blonden Kurzhaarschnitt. Mit dem Model-Business hat sie mittlerweile komplett abgeschlossen.

Anya Elsner gibt ihre Model-Karriere auf

„Ich habe mich bei vielen Modelagenturen beworben, mich wollte aber keine“, sagt Anya Elsner im Interview mit RTL. Dennoch will sie nicht in Vergessenheit geraten und das Dschungelcamp aufmischen. „Mein Herzenswunsch ist es auf jeden Fall, weiterhin beim Fernsehen zu bleiben“, so die 20-Jährige. Statt dem Modeln hat sie ganz neue Wege eingeschlagen. Denn sie arbeitet als Animateurin in Ägypten und genießt dort ihr Leben in vollen Zügen.

Keine gute Bindung zu ihrer Mutter

Anya Elsner hat derzeit keinen Freund und ist mit dem Singleleben glücklich – gegen unverbindliche Flirts mit Männern hat sie aber nichts. „Ich leb’ mein Leben“, betont die 20-Jährige. Auf der Suche nach einer festen Beziehung sei sie derzeit nicht. Die Ex-GNTM-Kandidatin freut sich sehr auf das Dschungelcamp und hat am Lagerfeuer viel zu erzählen. „Ich hatte noch nie eine gute Bindung zu meiner Mutter, es ist viel vorgefallen und ich bin mir sicher, dass dieses Thema aufkommen wird“, meint sie.

Anya Elsner hat Panik vor dem Ekel-Essen

Womit Anya Elsner im Dschungelcamp ein Problem haben könnte: Das Ekel-Essen. „Ich habe große Angst davor, mich zu übergeben. Aber ich werde wohl nicht darum herumkommen“, sagt die 20-Jährige. „Die größte Herausforderung wird für mich das Essen sein“, meint das Model. Bei GNTM wirkte Anya Elsner laut den Fans wie eine Zicke – im Dschungelcamp will sie sich von einer anderen Seite zeigen: „Den Zuschauern will ich zeigen, dass ich auch freundlich und einfühlsam sein kann.“ RTL und RTL+ zeigen die neue Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ ab dem 19. Januar 2024. Schon gelesen? Dschungelcamp 2024: Sarah Kern würde nie mit ihrem Freund Tobi zusammenziehen!