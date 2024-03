Glenfinnan-Viadukt: Wo steht die Harry Potter-Brücke?

Im Windschatten des Hogwarts-Express wurde ein Bauwerk berühmt: Der Zug in den „Harry Potter“-Filmen fährt über eine Brücke – und diese gibt es wirklich! Diese ist nicht nur für Fans der Filmreihe sehenswert. Aber wo befindet sich das Bauwerk eigentlich?

Es ist eine tolle Kulisse: Der Hogwarts-Express fährt in den „Harry Potter“-Filmen über eine Brücke. Durch die Filmreihe wurde das Bauwerk auf der ganzen Welt berühmt. Die Filmreihe hat zwar eher weniger etwas mit der Realität zu tun, denn schließlich handelt es sich dabei um einen Fantasyfilm – die Brücke gibt es aber tatsächlich.

Der Hogwarts-Express fährt über das Glenfinnan-Viadukt

Bei der Brücke handelt es sich um das Glenfinnan-Viadukt und befindet sich im Abschnitt zwischen Fort William und Mallaig in Schottland. Das Bauwerk mit 21 Bögen und staksigen Pfeilern hat einen besonderen Charme – vor allem aufgrund der Landschaft. Aber auch die Brücke an sich ist ein Prachtstück und glänzt in ihrer Schönheit.

Die Bahnstrecke wurde 1901 eröffnet

Für den Güterverkehr wird das 380 Meter lange Bauwerk heute weniger genutzt. Im Sommer fährt beinahe täglich der Touristensonderzug „The Jacobite“ mit Dampflokomotiven über die Brücke. Die Bahnstrecke wurde 1901 eröffnet und damit auch das Glenfinnan-Viadukt. Erbaut wurde es von 1897 bis 1898 von Robert McAlpine. Es handelte sich dabei um eine technische Pionierleistung, denn es wurde nur Beton als Baumittel genutzt. Deshalb brachte es ihm den Spitznamen „Concrete Bob“ (Zu Deutsch: „Beton-Bob“) ein.

Nicht nur in „Harry Potter“ wurde das Bauwerk als Drehort genutzt

Die Brücke ist in den Teilen „Harry Potter und die Kammer des Schreckens“, „Harry Potter und der Gefangene von Askaban“ und „Harry Potter und der Feuerkelch“ zu sehen. Doch auch in zahlreichen anderen Produktionen wurde das Glenfinnan-Viadukt als Drehort genutzt – so auch in „Charlie & Louise – Das doppelte Lottchen„, „Die Liebe der Charlotte Gray“ sowie „Monarch of the Glen“. Auch in Szenen einiger Fernsehserien kam das Bauwerk vor. Auf der von 2007 bis 2016 herausgegebenen £10 Banknote der Bank of Scotland ist der Glenfinnan-Viadukt abgebildet. Schon gelesen? Charlie & Louise – Das doppelte Lottchen: Das wurde aus den Darstellern