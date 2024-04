Frauen zu Kuss gezwungen: Nächster Geschmacklos-Auftritt von Nico Legat im TV!

Nico Legat sorgte im vergangenen Jahr für einen handfesten Skandal bei „Temptation Island“. Und auch bei „Prominent getrennt“ lässt der Sohn von Thorsten Legat nichts anbrennen und legt einen nächsten Geschmacklos-Auftritt nach dem anderen vor laufenden Kameras hin.

Bei „Temptation Island“ hat Nico Legat im vergangenen Jahr seine damalige Freundin Sarah Liebich vor laufenden Kameras betrogen und hat sich auf Sex mit einer Verführerin eingelassen. Bei „Prominent getrennt“ nimmt das Ex-Paar erneut teil. Und dort sorgt Nico Legat für den nächsten peinlichen Auftritt.

„Ich will heute besoffen sein, aber das passiert bei mir einfach nicht. Ich merk gar nichts. Ich bin extrem horny, das wird gefährlich. Ich hab auch kurz Bock auf meine Ex gehabt“, sagt Nico Legat bei „Prominent getrennt“ zu Mitspieler Emmanuell Weißenberger. Der 26-Jährige hat es auf die Mädels wie Kim Virginia abgesehen. „Die Mädels sind sehr sehr interessant, eine Chiara, Kim Virginia, Sandra dürften alle neben mir schlafen heute Nacht“, so der 26-Jährige.

Nico Legat zu Kim Virginia: „Ein Kuss, komm, ein Kuss“

Nico Legat geht dann zum Angriff über. „Tommy hat gesagt, kleiner Bussi auf die Wange, ist das okay?“, sagt Nico Legat zu Kim Virginia. Doch bei der Ex-Dschungelcamperin blitzt er ab: „Wir sind nicht bei ,Temptation Island‘.“ Nico Legat lässt jedoch nicht locker: „Ein Kuss, komm, ein Kuss.“ Danach gibt er ihr tatsächlich einen Knutscher auf die Wange – und das gegen ihren Willen. „Ich würde auf allen Vieren zu dir kriechen. Geh bitte, es wird zu gefährlich“, so der 26-Jährige.

Ex-Freundin Sarah Liebich findet deutliche Worte

Kim Virginia ist aber nicht das einzige Opfer – auch bei Melina Hoch versucht er sein Glück. Seine Ex-Freundin Sarah Liebich findet das Verhalten mehr als fragwürdig. „Das fand ich halt schon sehr frech. Und das zeigt mir, dass diese ganze Freundlichkeit, diese ganze zuvorkommende Art hier irgendwo doch wieder ein Stück gefaked, gespielt ist“, sagt sie bei „Prominent getrennt“. Auch die anderen Männer finden seine Art fragwürdig.

Thorsten Legat: „Werden wir ihm nie verzeihen“

Sein Vater Thorsten Legat kocht vor Wut. „Nico hat sich distanziert, will von uns nichts mehr wissen“, erklärt er in der Bild-Zeitung. Und weiter: „Er lebt wahrscheinlich ein besseres Leben. Die O-Töne, die er gemacht hat, will ich nicht sagen, weil die verletzend sind. Da muss ich weinen. Das, was er seiner Mutter und mir angetan hat, werden wir ihm nie verzeihen.“ Auch bei Instagram teilte Thorsten Legat gegen seinen Sohn aus: „Wir distanzieren uns von allem, was dort gezeigt wird. Er benimmt sich unter aller Sau. (…) Sein Benehmen ist asozial, kindisch, blöd und dumm.“

Die neuen Folgen von „Prominent getrennt“ sind bei RTL+ verfügbar.