Filip Nikolic: So kam der Mike-Darsteller zu BTN!

Filip Nikolic ist eigentlich Spitzensportler, doch seit einigen Monaten auch Serien-Star! Der Darsteller verdreht als Mike bei “Berlin – Tag & Nacht” mit seinem durchtrainierten Body nicht nur den Ladys in der Serie den Kopf, sondern auch den weiblichen Fans. Bei KUKKSI erzählt er nun, dass er durch einen Zufall zu BTN kam.

Bei “Berlin – Tag & Nacht” ist Mike ein echter Draufgänger und lässt nichts anbrennen. Sein Markenzeichen sind vor allem seine Muckis – doch die kommen nicht von irgendwo her! Denn der Darsteller war mal professioneller Bobfahrer. “Ich war zwölf Jahre bei der Bundeswehr und befand mich dort zum Schluss in der Sportfördergruppe in Oberhof als Profisportler im Bobfahren”, sagt Filip Nikolic im exklusiven Interview mit KUKKSI.

Durch Zufall kam Filip Nikolic zu BTN

Vom Spitzensportler zum Serien-Star – das ist eine ungewöhnliche Karriere! Doch wie kam es eigentlich dazu, dass er Darsteller bei “Berlin – Tag & Nacht” wurde? “2018 hatte ich mich mit meinem Piloten für die Olympischen Winterspiele in Korea qualifiziert, jedoch verletzte sich mein Partner während eines Trainings so schwer, dass wir nicht teilnehmen konnten. Durch Zufall hatte ich genau zu diesem Zeitpunkt von der RTL-Sendung ‘Showdown – Die Wüstenchallenge’ erfahren. Ich habe mich beworben, wurde genommen und konnte die Challenge sogar gewinnen. Somit konnte ich erste Erfahrungen in der Medienwelt sammeln”, erzählt Filip Nikolic.

Durch einen Zufall kam Filip Nikolic also zum Fernsehen – das nahm dann seinen Lauf, denn die Produktion der RTL-Show war von ihm begeistert. "Die dortigen Mitarbeiter hatten mir sprichwörtlich 'beide Daumen nach oben gezeigt' für meine Performance vor der Kamera und mir empfohlen mich in deren Kartei aufnehmen zu lassen für eventuelle weitere Projekte", verriet der Serien-Star. Und dank der Aufnahme in die Kartei kam eine Mail der Produktion von BTN: "Circa ein dreiviertel Jahr später kam dann die Anfrage von 'Berlin – Tag & Nacht'", so der Mike-Darsteller. Seitdem ist er in der Daily als Mike nicht mehr wegzudenken und hat schon viele Höhen und Tiefen erlebt – und wir sind uns sicher: Um Mike wird es bei BTN demnächst ganz sicher nicht langweilig. RTLZWEI zeigt "Berlin – Tag & Nacht" täglich um 19 Uhr.