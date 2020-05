Filip Nikolic: BTN-Star spricht über seine schlimmste Date-Erfahrung!

Bei „Berlin – Tag & Nacht“ spielt Filip Nikolic die Rolle des Mike. In der Serie ist er ein echter Draufgänger und lässt nichts anbrennen. Besonders Paula hat er immer wieder den Kopf verdreht – aber wie sieht es eigentlich privat in seinem Liebesleben aus? Der Serien-Star hat jetzt über seinen Beziehungsstatus gesprochen.

Mike sucht bei BTN immer wieder das nächste Abenteuer. Doch er sorgt auch für besonders viel Wirbel und mischt die WG ordentlich auf. Feste Strukturen und Verpflichtungen gibt es bei ihm nicht – er lebt in den Tag hinein und das sorgt insbesondere immer wieder für Zündstoff mit seinem Sohn Connor oder auch den anderen Bewohnern in der WG.

Hat Filip Nikolic eine Freundin?

Immer wieder schleppt er auch Frauen ab – aber hat der Darsteller privat eigentlich eine Freundin? „Mein derzeitiger Beziehungsstatus ist Single“, erzählt Filip Nikolics in einem Interview mit RTLZWEI. Ein Date wird er wohl nie vergessen: „An das schlimmste Date, was ich bisher hatte, kann ich mich gut erinnern. Ich hatte Karten für Pink Floyd. Das habe ich vergessen. Ich hatte an dem Tag ein Date, was eine absolute Katastrophe war. Nach dem Date ist mir dann eingefallen, dass ich Karten für Pink Floyd hatte. Das hängt mir noch bie heute nach“, so der Darsteller.

So kam der Darsteller zu Berlin – Tag & Nacht

Aber wie ist er eigentlich zu „Berlin – Tag & Nacht" gekommen? „Vor ‚Berlin – Tag & Nacht' war ich elf Jahre bei der Bundeswehr. Ich habe dort Spitzensport betrieben und war am Olaympia-Stützpunkt. Mit Sport aufhören werde ich nie. Und auch den Leiustungssport habe ich noch nicht an den Nagel gehangen. Sport ist aber auch nur ein gewisses Zeitfenster in dem Leben eines Menschen. Ich habe das schon sehr lange gemacht und habe mich gefragt, was ich danach mache. Dann kam die Möglichkeit, bei ‚Berlin – Tag & Nacht' eine Rolle anzunehmen. Damit habe ich nicht gerechnet. Wenn man aber Sachen nie versucht, kann man auch nie wissen, ob es gut war. Von daher habe ich die Chance ergriffen und habe das bisher keinen Tag bereut", erzählt der Hottie.