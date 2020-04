Für die Fans von „Berlin – Tag & Nacht“ war das eine krasse Überraschung: Fernando Dela Vega wird als Fabrizio in die Serie zurückkehren! Bei KUKKSI spricht der Darsteller darüber wie die Rückkehr am Set war.

Fernando Dela Vega war von 2011 bis 2017 als Fabrizio bei „Berlin – Tag & Nacht“ zu sehen. Nach seche Jahren stieg das Urgestein damals aus der Erfolgsserie aus – für die Fans war das damals ein krasser Schock. Umso größer war die Überraschung, dass der Serien-Star wieder ans Set im Kiez zurückkehrt.

Fernando Dela Vega spricht über BTN-Comeback

Der BTN-Star hat sich riesig auf die Rückkehr ans Set gefreut – aber wie war eigentlich das erste Aufeinandertreffen mit den Serienkollegen nach so einer langen Zeit? „Mega-geil, mega-geil, ich hab ein Flashback nach dem anderen gekriegt (lacht)“, sagt Fernando Dela Vega im exklusiven Interview mit KUKKSI.

Die Zeit bei Berlin – Tag & Nacht hat er vermisst

Hat der Fabrizio-Darsteller die Arbeit am Set in den vergangenen Jahren vermisst? „Ohne Ende, jeden Tag, du musst dir das so vorstellen: Ich bin morgens mit einem Lächeln aufgestanden und bin abends mit einem Lachen wieder ins Bett gegangen. Das war die Arbeit bei ‚Berlin – Tag &aBerlin – Tag & Nachtt er uns.

Darum hatte er wenig Kontakt zu anderen Darstellern

Zu einigen anderen Darstellern hatte er auch in den letzten Jahren immer mal wieder Kontakt: „Hin und wieder mal zur Katrin, der Ole hat sich ab und zu mal gemeldet, das war es eigentlich, aber ich wollte zu der Zeit eigentlich auch nicht so viel Kontakt, weil es mir ja nicht so gut ging“, offenbart Fernando Dela Vega. Nach dem Serien-Aus damals ist es etwas ruhiger um den Darsteller geworden – doch nun will er wieder richtig durchstarten und bald wird man ihn wieder täglich im TV sehen. RTLZWEI zeigt die neuen Folgen von „Berlin – Tag & Nacht“ täglich um 19 Uhr. Schon gelesen? Nach Depressionen: So geht es BTN-Fabrizio heute!