Eva Benetatou: So riesig war der Hass im Sommerhaus!

Eva Benetatou hatte es im “Sommerhaus der Stars” nicht einfach. Immer wieder ist die ehemalige Bachelor-Kandidaten den Attacken von Andrej Mangold und Jennifer Lange ausgesetzt. Nun spricht die Beauty bei KUKKSI darüber, wie groß der Hass wirklich im Haus war.

Mit Eva Benetatou unter einem Dach leben – für Andrej Mangold und Jennifer Lange ist das ein absolutes No-Go. Und auch die YouTuber und Lisha und Lou können mit dem Ex-“Bachelor”-Babe nichts anfangen und stacheln immer wieder gegen sie und ihrem Verlobten Chris.

Der Hass im Sommerhaus war riesig

Niemals habe sie damit gerechnet, dass die Situation im “Sommerhaus der Stars” so krass eskaliert und der Hass bei anderen Kandidaten so riesig ist. “Never! Was hinter unserem Rücken gesprochen wurde und die Beleidigungen kann man gar nicht in Worte fassen. Man wusste, dass zwar gelästert wird. Es ist aber sehr interessant, was da vorgefallen ist und gesagt wurde. Ich hätte von den anderen mehr Anstand erwartet. Das ist insgesamt eine menschliche Enttäuschung”, sagt Eva Benetatou im exklusiven Interview mit KUKKSI beim SAT.1-Promiboxen. Und auch ihr Verlobter kann das Verhalten der anderen Promi-Paare absolut nicht nachvollziehen. “Man geht mit einigen Erwartungen rein und wusste vorher, dass es nicht einfach wird. Dass es aber so heftig wird, hätte niemand erwartet”, meint Chris Stenz.

Eva und Chris sind als Paar stärker geworden

Eva und Chris haben sich aber nicht unterkriegen lassen – ganz im Gegenteil: Die schwierige Situation im “Sommerhaus der Stars” hat sie als Paar enger zusammengeschweißt. “Inhaltlich müssen wir da gar nicht drauf eingehen, denn die Bilder sprechen für sich. Für uns war es aber eine Erfahrung und sind dadurch enger zusammengeschweißt. Es hat uns als Paar stärker gemacht und generell geht man mit sehr viel Selbstbewusstsein wieder da raus. Das, was wir erlebt haben, wünscht man keinem”, meint Eva Benetatou. RTL und TVNOW zeigen “Das Sommerhaus der Stars” immer mittwochs und sonntags um 20:15 Uhr. Mehr News zum “Sommerhaus der Stars“ und den Kandidaten gibt es HIER bei KUKKSI.