„Euphorie“: Pia Tillmann meldet sich erstmals nach Geburt

Pia Tillmann und Zico Banach könnten kaum glücklicher sein: Die beiden wurden Eltern. Nun hat sich die ehemalige „Köln 50667“-Darstellerin erstmals bei ihren Fans nach der Geburt gemeldet.

Im vergangenen Jahr hatten Pia Tillmann und Zico Banach öffentlich gemacht, dass sie ihr erstes gemeinsames Kind erwarten. Das Baby hat nun das Licht der Welt erblickt. Den Namen ihres Sohnes hat die Schauspielerin bisher nicht verraten.

Pia Tillmann meldet sich bei ihren Fans

Seit der Geburt am 21. März 2024 ist es auf den Kanälen von Pia Tillmann in den sozialen Netzwerken etwas ruhiger geworden. Nun meldete sie sich mit einem kurzen Statement bei ihren Fans. „Nur als kurzes Lebenszeichen: Es geht uns traumhaft und wunderbar. Wir genießen momentan die erste Zeit zusammen als Familie, lernen uns kennen und sind einfach nur voller Euphorie, Glück und Liebe!“, schreibt der Ex-„Köln 50667“-Star in einer Instagram-Story.

Das Paar will sich vorerst zurückziehen

Das Paar freut sich riesig über die zahlreichen Glückwünsche. Dennoch wollen die beiden ihre Privatsphäre etwas schützen und haben sich deshalb vorerst etwas aus dem Netz zurückgezogen. „Zico und ich werden uns melden, wenn wir uns dazu bereit fühlen und es sich für uns richtig anfühlt“, so Pia Tillmann.

Das Paar will vor allem die Zeit mit ihrem Sohn in vollen Zügen genießen. Wenige Tage zuvor verkündete Zico Banach die Geburt seines ersten Kindes. „Gestern Morgen um 7 Uhr… aufgeregt des Todes und jetzt einfach nur überglücklich, dass es beiden gut geht!“, hat er bei Instagram verlauten lassen. Sowohl er als auch Pia Tillmann teilten dieselbe Uhrzeit um 8:38 Uhr – der Moment, als ihr Sohn das Licht der Welt erblickte. Während Zico Banach zum ersten Mal Vater wurde, ist es für Pia Tillmann bereits das zweite Kind. Ihr erster Sohn, welcher im Jahr 2017 geboren wurde, stammt aus der Ehe mit Schauspieler Steffen Donsbach.