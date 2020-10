Estefania Wollny: Schock-Diagnose! Wie ernst ist ihr Zustand?

Die Corona-Pandemie wirbelt den Alltag der Wollnys ganz schön durcheinander. Doch mitten in der Krise ereilt die Familie plötzlich eine Hiobsbotschaft: Estefania muss wegen einer Hirnhauentzündung ins Krankenhaus. Wie ernst ist ihr Zustand?

Seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie befindet sich die ganze Welt im Ausnahmezustand. Das Virus hat auch den Alltag in Deutschland fest im Griff. Seit gut sechs Wochen herrscht in Nordrhein-Westfalen die Kontaktsperre. Die Bevölkerung ist angehalten, zuhause zu bleiben. Ausgangsbeschränkungen, Schulschließungen und Co. gehen auch an den Wollnys nicht spurlos vorbei. Als Familienoberhaupt ist Silvias Rolle in der Krise ganz klar: Sie muss stark sein – vor allem für ihre Kinder.

Harald gilt als Corona-Risikopatient

Darüber hinaus wird einmal am Tag Fieber gemessen, sich mehrmals täglich gründlich die Hände gewaschen, mehr als sonst Hygiene eingehalten und zum Einkaufen fahren nur noch zwei Personen – mit Mundschutz, Handschuhen und Desinfektionsspray! Denn vor allem für Risikopatient Harald könnte eine Infektion wegen seiner schwachen Herzleistung nach seinem Herzinfarkt im Oktober 2018 lebensgefährlich werden.

Estefania Wollny muss schon wieder ins Krankenhaus

In dieser ohnehin schon schweren und turbulenten Zeit passiert etwas, das die Corona-Krise für die Wollnys zur Nebensache werden lässt: Estefania muss wegen starker Kopfschmerzen in ein nahegelegenes Krankenhaus eingeliefert werden. Wie sich herausstellt, hat sie eine Hirnhautentzündung! Die Sorge ist groß – und die Familie darf Estefania wegen der herrschenden Schutzmaßnahmen nicht einmal besuchen! Außerdem quält die Wollnys die Frage, ob die Hirnhautentzündung möglicherweise hochansteckend ist und sich auch andere Familienmitglieder infiziert haben. Kann das Krankenhaus ihnen Entwarnung geben? Das ganze Krankenhaus-Drama um Estefania Wollny zeigt RTLZWEI in der Folge von “Die Wollnys – Eine schrecklich große Familie!” am 28. Oktober 2020 um 20:15 Uhr.