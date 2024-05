ESC 2024: So hoch war die TV-Quote!

Nemo aus der Schweiz hat den Eurovision Song Contest gewonnen. Mit seinem Song „The Code“ konnte er die Herzen in Europa gewinnen. Der Musikwettbewerb zählt zu einer der größten TV-Ereignisse des Jahres – aber wie viele Zuschauer haben eigentlich diesmal zugesehen?

Der ESC stand in diesem Jahr unter keinem guten Stern. Denn im Vorfeld gab es viele negative Schlagzeilen: Kritisiert wurde die Teilnahme von Israel und vor der Arena gab es Proteste. Die Niederlande durfte aufgrund eines „Vorfalls“ kurzfristig nicht an dem Musikwettbewerb teilnehmen.

Deutschland stand diesmal nicht ganz schlecht da: Mit dem Song „Always On The Run“ erreichte Isaak Guderian den 12. Platz – die beste Platzierung seit Jahren. Gegen die Schweiz kam aber keiner an: Nemo holte insgesamt 591 Punkte, gefolgt von Kroatien (547 Punkte) sowie die Ukraine (453 Punkte).

So viele Zuschauer verfolgten den Eurovision Song Contest

Der Eurovision Song Contest erreicht jedes Jahr sensationelle Quoten. Im Jahr 2023 schauten 7,45 Millionen Menschen den ESC, wie DWDL berichtet. In diesem Jahr verfolgten den Musikwettbewerb ähnlich viele Zuschauer: Insgesamt schalteten 7,38 Millionen Zuschauer ein. Das entsprach einem Marktanteil von 36,8 Prozent.

Noch besser sah es bei den jungen Zuschauern aus: Hier schauten 2,85 Millionen Zuschauer zu. Der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen lag bei 51,7 Prozent. Auch der ESC-Countdown lief mit 31 Prozent hervorragend und auch die ESC-Aftershow lag bei 39,4 Prozent, wie DWDL schreibt. Nicht dazugezählt werden die Zuschauer, welche den ESC bei Streamingdiensten oder in Bars verfolgten – die Zuschauerzahl dürfte also insgesamt noch viel höher sein.

So lief es für die ESC-Konkurrenz

Die Konkurrenz musste am Samstagabend erwartungsgemäß kleinere Brötchen backen. Punkten konnte nur das ZDF: Den Krimi „Wilsberg – Datenleck“ schauten 5,77 Millionen Zuschauer und „Der Staatsanwalt“ danach 3,87 Millionen Zuschauer. Bei den jungen Zuschauern war der stärkste Verfolger SAT.1 zur besten Sendezeit: Der Film „Vaiana“ erreichte 6,9 Prozent, gefolgt von „Die große Lachparade“ mit 5,6 Prozent bei RTL. Das Erste holte bei den 14- bis 49-Jährigen einen hohen Tagesmarktanteil von 31,4 Prozent – RTL (5,8 Prozent) sowie VOX (5 Prozent) landen weit dahinter.