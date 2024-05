Ehe-Aus bei „Berlin – Tag & Nacht“-Star: Manuel Denniger reicht Scheidung ein – das sind die Gründe

Seit dem Jahr 2019 ist Manuel Denniger mit Partner Chris-Ole verheiratet. Doch nun ist alles aus: Der „Berlin – Tag & Nacht“-Star reicht die Scheidung ein. Der Darsteller hat jetzt auch die Gründe verraten.

In der RTLZWEI-Soap „Berlin – Tag & Nacht“ wurde Manuel Denniger als Rick bekannt und gehört seit 2014 zum Cast – dort zeigt er Humor und mit ihm wird es nie langweilig. Auch in seinem Privatleben ist es derzeit sehr turbulent. Der Schauspieler und sein Partner lassen sich scheiden. Seit 2015 waren Manuel Denniger und Chris-Ole ein Paar – vier Jahre später folgte die Hochzeit. Das Paar hatte sich über eine Dating-App kennengelernt.

Manuel Denniger und Chris-Ole lassen sich scheiden

Manuel Denniger lässt sich von Chris-Ole scheiden, wie aus einer Pressemitteilung der Agentur Magic Connection vorgeht. Das Paar habe sich laut t-online immer häufiger gestritten und geriet im Jahr 2023 in eine Ehe-Krise – beide sind daraufhin zum Entschluss gekommen, getrennte Wege zu gehen.

„Wir hatten einfach zu viele unterschiedliche Vorstellungen vom Leben“

„Wir hatten einfach zu viele unterschiedliche Vorstellungen vom Leben und haben uns immer mehr auseinandergelebt“, sagt der Darsteller aus „Berlin – Tag & Nacht“. Zwar haben die beiden versucht, sich zusammenzuraufen – jedoch bekamen sie die Ehe-Krise nicht mehr in den Griff und entschieden, sich scheiden zu lassen. „Letztendlich haben wir schweren Herzens festgestellt, dass es nicht mehr geht“, sagt der 33-Jährige.

Trotz der Trennung geht das Ex-Paar respektvoll miteinander um

Einen Rosenkrieg gebe es nicht – trotz der Trennung gehen die beiden respektvoll miteinander um. „Für einen Rosenkrieg haben wir einfach zu viele schöne Momente geteilt und wir schätzen uns trotz Trennung nach wie vor sehr“, sagt der Serien-Star. Die beiden suchen unabhängig voneinander eine Wohnung in Berlin. Manuel Denniger will nun einen Neustart wagen. „Es wird sich einfach viel ändern, was ein komisches Gefühl ist, aber aus jedem Ende wird irgendwie und irgendwann etwas Neues entstehen“, erzählt er.