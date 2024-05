Eden Golan: So wird die israelische Sängerin beim ESC beschützt!

In Schweden steht am Wochenende der Eurovision Song Contest an. Doch vor dem Start wachsen die Sorgen um die Sicherheit in dem Land – besonders im Fokus steht dabei die israelische Künstlerin Eden Golan. Denn die Musikerin erhält antisemitische Drohungen.

Wenn Eden Golan für Israel beim Eurovision Song Contest in Schweden antritt, geht es um weit mehr als ihre Musik. Wegen des Krieges im Gaza-Streifen ist ihre Teilnahme heftig umstritten. Sogar den Songtext musste die Künstlerin im Vorfeld ändern. „Hurricane“ heißt nun der Song, mit welchem sie für Israel antreten wird.

Wegen ihres Auftrittes sind propalästinensische Demonstrationen und Massenkundgebungen in Malmö geplant. Diese werden laut der Bild-Zeitung als gewaltbereit eingestuft. Die Sängerin bekomme zudem viele Morddrohungen. Und Terroristen haben mit Anschlägen zum Eurovision Song Contest gedroht.

So wird die Künstlerin in Malmö beschützt

Die israelische Delegation steht in Schweden unter einem besonderen Schutz. „Gemeinsam mit dem schwedischen Sicherheitsdienst stehen wir in ständigem Dialog über Sicherheitsmaßnahmen. Wir gehen nie auf konkrete Einzelheiten unserer Operationen ein, aber wir werden zahlreiche Polizeibeamte im Einsatz haben“, sagt ein Polizeisprecher in der Bild-Zeitung. Schwer bewaffnete Polizisten sind auch immer um das geheime Hotel von Eden Golan herum, um die Sängerin zu schützen – auch Hunde, Drohnen und Kameras sind im Einsatz. Ihr Hotelzimmer verlässt die Künstlerin nur für Auftritte.

Es herrscht eine erhöhte Terrorstufe

Laut der Polizeichefin von Malmö, Petra Stenkula, herrsche in dem Land eine erhöhte Terrorstufe. Die Stadt hat schon lange ein Antisemitismus-Problem. In der Vergangenheit kam es immer wieder zu jüdischen Übergriffen. Seit dem Hamas-Angriff am 7. Oktober hat sich der Antisemitismus in Malmö noch verschlimmert. Dabei hat die Stadt eine jüdische Geschichte: 1945 nahm Malmö fast 10.000 Holocaust-Überlebende auf.

„Wir können uns nicht von dem abkoppeln, was in unserem Land vor sich geht. Das ganze Land macht keine leichte Zeit durch. Ich habe das Gefühl, dass der Schrecken des 7. Oktober die Juden einander nähergebracht und uns alle vereint hat“, sagt Eden Golan in einem Interview mit der Daily Mail.

Eden Golan kehrte von Russland nach Israel zurück

Eden Golan wurde in der Nähe von Tel Aviv geboren, aber wuchs in Russland auf. Ihr Vater ist gebürtiger Lette, ihre Mutter kommt aus der Ukraine. In Russland habe sie sich jedoch nie wohlgefühlt: „Ich habe mich dort immer wie eine Außenseiterin gefühlt. Ich konnte mich nie an die Mentalität, die Atmosphäre und das Grau gewöhnen“, erklärte die Sängerin damals gegenüber dem Newsportal Mako.

Bereits als Kind trat sie als Tänzerin auf. 2015 belegte sie beim russischen Vorentscheid für den Junior Eurovision Song Contest den fünften Platz. Drei Jahre später nahm sie an der russischen Version von „The Voice Kids“ teil. Sie wurde außerdem Mitglied der Girls-Band „Cosmos Girls“. In Russland machte sie ihr Abitur. Insgesamt verbrachte sie 13 Jahre in Russland, bevor sie 2022 mit ihren Eltern wieder nach Israel zurückkehrte. Nach ihrer Rückkehr in Israel veröffentlichte sie einige Singles und trat in der Castingshow „Ro’im et Hak“ auf, wo sie jedoch in der ersten Runde ausschied.