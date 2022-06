Ed O’Neill: Das macht „Al Bundy“ heute

In der Serie „Eine schrecklich nette Familie“ brachte Ed O’Neill in seiner Rolle als Al Bundy viele Millionen Menschen zum Lachen. Damit wurde er zum wohl bekanntesten Schuhverkäufer der Welt. Allerdings ist die letzte Staffel auch schon 25 Jahre alt. Natürlich ist in dieser Zeit bei den Schauspielern viel passiert. Was wohl aus Ed O’Neill geworden ist?

In den USA gab es eine Zeit lang einen richtig krassen Boom um Sitcoms. Sie gab es wie Sand am Meer. Doch nur wenige hatten einen richtig krassen Hype. „Eine schreckliche nette Familie“ gehört definitiv dazu. Nicht nur, dass sie es auch nach Europa schaffte. Nach all diesen Jahren läuft sie sogar heute noch bei uns im TV.

Das ist Ed O’Neill

Er wurde am 12. April 1946 in Youngstown geboren. Das liegt im US-amerikanischen Bundesstaat Ohio. In seiner Geburtsstadt besuchte er die High School und arbeitete während seiner Schulzeit auf Baustellen. Im Studium ging er einem Job in einem Stahlwerk nach. Zu seinen Hobbys gehörte American Football. Die Schauspielerei war eigentlich eher so ein nebensächliches Ding. Allerdings nahm sie immer größeren Stellenwert ein, bis es 1980 zum Debüt im Film „Cruising“ kam. Über die Jahre hatte er sehr viele Rollen, doch die Rolle des „Al Bundy“ in „Eine schrecklich nette Familie“ wurde er sehr bekannt und schaffte seinen großen Durchbruch.

Was machte der Kult-Schauspieler heute?

Nachdem er zehn Jahre „Al Bundy" spielte, hatte er nach der letzten Staffel im Jahr 1997 noch einige Rollen mehr. Jedes Jahr war er in einem anderen Film oder einer anderen Serie zu sehen. Eine seiner bekanntesten Rollen neben der in „Eine schrecklich nette Familie" war in „Modern Family". Dort spielte er elf Jahre lang die Rolle des Jay Pritchett. Allerdings endete sie Serie vor zwei Jahren. Trotz seiner heute 76 Jahre ging es auch nach dieser Produktion für ihn weiter. So sah man ihn noch 2020 im Film „The Last Shift".