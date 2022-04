John Travolta: Was macht der Schauspieler heute?

Wenn man den Namen John Travolta denkt, dann fallen einem auf Anhieb direkt ein paar Filme ein. Von „Born to be Wild“ bis „Pulp Fiction“. Immerhin hat er über viele Jahrzehnte in der höchsten Liga Hollywoods mitgespielt. Doch es ist still um den Schauspieler geworden. Was macht der frühere Superstar eigentlich heute?

Sehr viele Schauspieler träumen davon, eines Tages ganz groß in Hollywood herauszukommen und dort auch zu bleiben. Doch natürlich will dort jeder einen Platz an der Sonne. Der US-amerikanische Schauspieler John Travolta hat genau das geschafft – allerdings ist das auch schon ein Stück her. Denn mittlerweile hört man kaum noch was von ihm. Was er wohl heute so macht?

Das ist John Travolta

Der US-Amerikaner wurde am 18. Februar 1954 in Englewood geboren. Das liegt im Bundesstaat New Jersey. Zudem hat der frühere Hollywood-Superstar italienisch-irische Wurzeln. Mit sechs weiteren Geschwistern wuchs er gemeinsam bei seinen Eltern auf. Alle seine Brüder und Schwester schlugen eine Karriere in der Filmbranche ein – natürlich inklusive ihm selbst. Sein Vater Salvatore Travolta war Reifenhändler und seine Mutter Helen Cecilia-Burke Schauspielerin. Sie prägte die Karrieren der Kinder. Doch was wurde eigentlich aus John Travolta? Immerhin hört man kaum noch etwas von ihm.

Was macht John Travolta heute?

Man könnte sagen, dass der Zenit seiner Karriere überschritten ist, denn durch Pulp Fiction mutierte John Travolta zum absoluten Superstar. Heute hört man kaum noch etwas von ihm. Neben seiner erfolgreichen Schauspielkarriere feierte er auch als Musiker große Erfolge. So ging er mit dem Album „Grease" im Jahr 1978 in mehreren Ländern Gold und Platin. Sein letztes Album veröffentlichte er vor zehn Jahren, was allerdings keine Erfolge feiern konnte. Die letzten Rollen spielte der 68-Jährige in „The Fanatic" und „The Poison" Rose". Das war vor drei Jahren. Seitdem ist es still um ihn.