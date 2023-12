DSDS-Hammer: RTL lässt die Jury-Bombe platzen!

Bei RTL geht „Deutschland sucht den Superstar“ auch 2024 in eine neue Runde. Dass Dieter Bohlen und Pietro Lombardi erneut in der Jury sitzen, war bereits bekannt. Nun wurden auch die weiteren Juroren enthüllt.

In der vergangenen Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ hat es einige Reibereien zwischen Dieter Bohlen und Katja Krasavice gegeben. Nun nehmen neue Stars neben dem Poptitan Platz. Neben Pietro Lombardi ist ein weiteres Urgestein der Castingshow dabei. Denn RTL hat jetzt die Jury-Bombe platzen lassen.

Beatrice Egli wird DSDS-Jurorin

Wie nun bekannt wurde, wird Beatrice Egli in der Jury von „Deutschland sucht den Superstar“ sitzen. Denn genau wie Pietro gewann sie die Castingshow und startete unter anderem mit eigenen Schlagershows im Fernsehen durch. Sie freut sich über den neuen Job: „Nach zehn Jahren komme ich zurück in meine Heimat. Ich freue mich sehr, als Jurorin dabei zu sein“, erklärte die Sängerin im RTL-Magazin „Punkt 7“. 2014 gewann sie den Echo in der Kategorie „Newcomer des Jahres“ (international) und es folgten zahlreiche Nummer-1-Alben in Deutschland und der Schweiz.

Auch Loredana ist dabei

Noch mehr Frauenpower gibt es mit Loredana. Auch die Rapperin wird über das Gesangstalent der Kandidaten urteilen. 2018 startete die 28-Jährige mit dem Song „Sonnenbrille“ durch. Ihr Song „Bonnie & Clyde“ landete auf dem dritten Platz der Charts. Seit Juli 2023 ist Loredana mit dem deutschen Nationalspieler und BVB-Profi Karim Adeyemi zusammen.

In der kommenden Staffel wird sich einiges ändern – so fällt die Altersgrenze komplett weg. „Deine Mum singt besser als du? Kein Problem, es gibt kein Alterslimit mehr!“, heißt es auf dem Instagram-Kanal der Show. Die neue Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ wird außerdem etwas später als sonst. Denn „Das Supertalent“ feiert sein Comeback und offenbar wird erst die Show zu sehen sein, bevor DSDS in die nächste Runde geht.