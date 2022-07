DSDS: Darum kommt Dieter Bohlen wirklich zurück!

Es war ein echter Paukenschlag! Im vergangenen Jahr hat RTL angekündigt, sich von Dieter Bohlen zu trennen. Der Sender wollte familienfreundlicher werden. Nachdem die vergangene Staffel jedoch total gefloppt ist, feiert er in dem Showformat nun wieder sein Comeback. Der Musikproduzent hat jetzt verraten, weshalb er wirklich wieder zurückkommt.

Die letzte Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ mit der Jury rund um Florian Silbereisen kam bei den Zuschauern absolut nicht gut an. Die Quoten rutschten regelrecht in den Keller. RTL will die Show im kommenden Jahr einstellen – für die finale Staffel hat man nun doch wieder Dieter Bohlen verpflichtet. Der Musikproduzent zeigt sich von seiner verletzlichen Seite und verriet, dass die Auszeit von der Show für ihn nicht einfach war.

Dieter Bohlen zeigt sich von seiner emotionalen Seite

„Es war ein bisschen Krafttanken für mich, und ich konnte natürlich auch so ein bisschen reflektieren, was ich da so die ganze Zeit gemacht hab. Dieser Druck war auf einmal weg. Dieser Druck, sich sonntagmorgens die Einschaltquoten anzugucken. Das belastet einen ja doch. Und man sieht natürlich, wenn man so eine Pause hat, gewisse Sachen auch anders“, sagt Dieter Bohlen in einem Interview mit dem RTL-Magazin „Exclusiv“. Dann zeigt er sich emotional: „Es tut einem einfach auch weh, bin ich ganz ehrlich – eine Sendung, die man 18 Jahre lang gemacht hat.“ Er gibt auch zu, dass er keine einzige Folge der letzten Staffel geschaut habe. Dass er wieder zurückkommt, hat nichts mit Geld zu tun. „Es gibt Leute, die hätten mehr gezahlt. Es war eine reine Herzensentscheidung, es war eine reine emotionale Entscheidung“, stellt er klar.

Das Comeback von Dieter Bohlen bedeutet gleichzeitig auch das Ende der Show. Denn im kommenden Jahr wird die Show nach 20 Jahren eingestellt. „Wir waren so ein bisschen ermüdet nach 18 bis 19 Jahren immer zusammen, das gebe ich ehrlich zu", erklärte Dieter Bohlen kürzlich bei Instagram. In der finalen Staffel soll es deshalb einige Änderungen geben. Wer übrigens die Jury-Kollegen von Dieter Bohlen sind, steht bisher noch nicht fest. Fakt ist jedenfalls, dass Florian Silbereisen in der kommenden Staffel nicht mit Dieter Bohlen in der Jury sitzen wird.