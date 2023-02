DSDS 2023: Lawa Baban war bei Temptation Island VIP!

Bei „Deutschland sucht den Superstar“ treten manchmal einige bekannte Gesichter auf – so auch Lawa Baban. Die 25-Jährige war nämlich bei „Temptation Island VIP“.

Mit „Love On The Brain“ von Rihanna und „Idontwannabeyouanymore“ von Billie Eilish will Lawa Baban ihr Glück versuchen und mit ihrem Gesang vor der Jury punkten. Die 25-Jährige aus Gießen hat ein hohes Selbstbewusstsein. Feuer, Flamme und heiß wie Lava – so würde sich die Sängerin wohl am besten beschreiben.

Lawa Baban nahm bei „Temptation Island VIP“ teil

Lawa Baban hat bereits TV-Erfahrung, denn sie nahm bereits bei „Temptation Island VIP“ im Jahr 2022 teil. Die Juroren rund um Dieter Bohlen will sie mit ihrer Gesangskunst überzeugen und will ihre Superstar-Qualitäten präsentieren. Ihr Vorname Lawa bedeutet „Blume“ und will mit ihrer unvergesslichen Bühnenperformance aufzublühen.

Die Kandidatin hat sich schon mal bei DSDS beworben

Die 25-Jährige aus Gießen hat verraten, dass sie schon mal bei DSDS beworben hat. „Ich habe mich vor 10 Jahren schon mal bei DSDS beworben, bin aber nicht weitergekommen. Damals war ich noch viel zu schüchtern und man hat mir meine Aufregung richtig angesehen", erzählt Lawa Baban im Interview mit der Gießener Allgemeine. Seit ihrer letzte Teilnahme hat sie ihren Gesang deutlich verbessert: „Ich habe seitdem sehr an mir gearbeitet. Meine Technik verbessert und meinen Atem trainiert. Heute bin ich zudem viel selbstbewusster und meine Stimme ist sehr viel besser geworden. Nun bin ich 25 Jahre alt und dachte mir: Das ist meine letzte Chance!" Ob Lawa Baban den Recall-Zettel von der Jury ergattern wird?