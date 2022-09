DSDS 2023: Das ändert sich in der finalen Staffel!

Im nächsten Jahr endet eine TV-Ära: Nach 20 Jahren stellt RTL den Erfolgshit „Deutschland sucht den Superstar“ ein. Für die finale Staffel hat sich der Sender etwas Besonderes einfallen lassen.

Es war ein Paukenschlag: Nach 20 Jahren ist mit DSDS endgültig Schluss! Der Sender wird noch eine letzte Staffel produzieren, welche wahrscheinlich an Januar ausgestrahlt wird. Dieter Bohlen sowie Pietro Lombardi feiern in der Jubiläumsstaffel ihr Comeback als Juroren – zudem wird Influencerin Katja Krasavice und Sängerin Leony dabei sein.

Mallorca ist nicht das einzige Ziel des Auslands-Recalls

In der Staffel wird es eine neue Regel geben. Die Kandidaten, welche nach dem Casting einen gelben Zettel bekamen, haben es in den Recall geschafft – dieser fand meist in Deutschland statt. Erst, wer dort überzeugen konnte, schaffte es in den Ausloandsrecall. In der finalen Staffel ist alles ganz anders: Die Kandidaten mit einem gelben Zettel reisen direkt mit dem nächsten Flieger nach Mallorca. Das ist aber nicht die einzige Station: Denn wer es auf Mallorca in die nächste Runde schafft, kommt in den wirklichen Auslandsrecall, welcher in einem fernen Land stattfinden soll. Es gibt also diesmal zwei Auslands-Stationen für die Superstar-Anwärter – das hat es in der Castingshow in der Form bisher noch nie so gegeben.

Die neue Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ wird derzeit bereits produziert – momentan finden die Castings statt. Der Recall wird im Laufe des Herbst gedreht. Einen genauen Starttermin der Staffel gibt es noch nicht – wahrscheinlich startet diese aber wieder im Januar. Die Live-Shows von DSDS laufen dann im Frühjahr bei RTL – nach dem Finale gehen nach 20 Jahren bei DSDS endgültig die Lichter aus. Doch davor wird noch der neue und letzte Superstar gekrönt. Die letzten Staffeln von DSDS sind bei RTL+ verfügbar. Schon gelesen? KUKKSI-Reporter seit über 10 Jahren vor Ort: Das passiert hinter den DSDS-Kulissen!