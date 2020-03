DSDS 2020: Neue Regel in den Live-Shows!

Am 15. März starten die Live-Shows von „Deutschland sucht den Superstar“ bei RTL. Die Zuschauer stimmen per Voting ab, welche Kandidaten es in die nächste Runde schaffen wird. Doch es gibt eine neue Regel: Die Juroren haben erstmals Einfluss auf die Entscheidung in den Live-Shows.

Ab der ersten Show können die Zuschauer per Telefon- und SMS-Voting wählen, welche Sänger*innen eine Runde weiter sind. Und erstmals hat auch die Jury eine Stimme: Jeder Juror hat eine neugestaltete goldene CD auf dem Pult, die sichtbar 5% Stimmanteil symbolisiert. Empfindet der Juror einen Auftritt als besonders gelungen, kann er aufstehen und seine goldene CD überreichen. Die verteilten Jurorenprozente werden dem Votingergebnis der Zuschauer am Ende der Show hinzugerechnet.

Das sind die neuen Regeln

Die Juroren dürfen ihre goldene CD nach der Performance und dem Jury-Urteil bis zum Zeitpunkt der Verabschiedung des Kandidaten durch den Moderator von der Bühne übergeben

Jeder Juror muss seine goldene CD während der Show vergeben

Die neue Goldene CD- Regel gilt nur in den ersten drei Liveshows. Im Finale entfällt die 5%-Regelung der Jury. Hier entscheiden nur die Zuschauer!

Kandidaten müssen ihren eigenen Style kreieren

In jeder Liveshow verlässt der- oder diejenige mit den wenigsten Stimmen die Show, bis im großen Live-Finale die vier besten Sängerinnen und Sänger um den Sieg kämpfen. Die besondere Herausforderung für die Kandidaten/innen in der ersten Liveshow besteht darin, nach den Gruppensongs, zu ihren Solo-Performances – ihren eigenen Style zu kreieren.

Wer kann in den Live-Shows überzeugen?

Die Kandidaten treten in den kommenden Shows unter einer festen Startnummer an, die gleichzeitig die Endziffer der Telefonnummer sein wird, mit der die Zuschauer für die Kandidaten anrufen können. Welche Kandidaten können die Zuschauer und Juroren überzeugen? Die Live-Shows von „Deutschland sucht den Superstar“ zeigen RTL und TVNOW ab dem 15. März 2020 um 20:15 Uhr. Schon gelesen? DSDS 2020: Diese sieben Kandidaten sind in den Live-Shows!