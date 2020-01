DSDS 2020: Carolin Milena Kries bekommt die Goldene CD!

Carolin Milena Kries ist gerade mal 15 Jahre alt, aber hat eine Mega-Stimme: Bei „Deutschland sucht den Superstar“ hat die Kandidatin die Jury total geflasht. Die Schülerin bekam von Oana Nechiti sogar die „Goldene CD“ – damit zieht sie direkt in den Recall in Südafrika ein.

Die Schülerin spielt Gitarre, Geige und Klavier. Seit Beginn des Jahres spielt die 15-Jährige auch Straßenmusik in Mainz. Ihr Vorbild ist DSDS-Gewinner Davin Herbrüggen. Genau wie er hat auch Carolin den Song „Old Time Rock & Roll“ im Casting performt. Einen Tag vor ihrem 16. Geburtstag trat Carolin in der Show auf.

Jury ist total geflasht

„Das war wunderschön und ist hatte echt Gänsehaut. Du hast mich mit deiner erwachsenen Stimme sehr berührt“, meint Pietro Lombardi. „Für eine 16-Jährige war das wo. Ich glaube, da haben wir ein schönes Gesburtstagsgeschenk für dich“, so Dieter Bohlen.

Oana Nechiti zückt ihre Goldene CD

Dann war Oana Nechiti an der Reihe – und sie zögerte nicht lange: Die Jurorin übergab der Schülerin ihre „Goldene CD“. Damit überspringt die 15-Jährige den Deutschlandrecall und hat ein direktes Ticket für den Auslandsrecall in Südafrika. „Das ist das schönste Geburtstagsgeschenk, was ich je hatte“, freut sich Carolin. Und auch das Netz zeigte sich von dem Auftritt total begeistert. Die nächste Folge von „Deutschland sucht den Superstar“ zeigen RTL und TVNOW am Dienstag um 20:15 Uhr. Noch mehr News zur aktuellen Staffel vom DSDS gibt es HIER bei KUKKSI.