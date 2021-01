Dschungelshow 2021: Djamila Rowe erfand eine Affäre

Djamila Rowe ist eine echte Society-Lady und wurde durch eine Lüge mit einer angeblichen Affäre eines Schweizer Botschafters berühmt. Die 53-Jährige gehört zu den Kandidatinnen von “Ich bin ein Star – Die große Dschungelshow”.

Seit mittlerweile rund 16 Jahren ist Djamila Rowe in verschiedenen TV-Formaten zu sehen. Bekannt ist sie vor allem auch durch ihre offene Art und nimmt selber kein Blatt vor den Mund. “Ich mache alles”, erklärte sie in einem Interview mit RTL. Mit ihren BFFs Michaela Schäfer oder Janina Youssefian macht sie jede Promi-Party unsicher.

Mit einer erfundenen Affäre wurde sie bekannt

Djamila Rowe wurde am 1. August 1967 geboren. Sie wurde durch eine angebliche Affäre mit einem damaligen Schweizer Botschafter in Deutschland bekannt. Daraus entstand ein landesweites Medienecho – später hat soie das widerrufen. Es folgten Auftritte in TV-Sendungen wie “Die Alm“, “Big Brother“ und “TV total“. 2017 war sie in der Datingshow “Adam sucht Eva“ zu sehen. Rowe ist gelernte Visagistin und lebt mit ihren zwei Kindern in Berlin.

Beauty-Eingriff vor der Dschungelshow

In der Dschungelshow feiert Djamila Rowe ihr großes TV-Comeback. Und vor der Kamera will die 53-Jährige gut aussehen – deshalb hat sie sich vor der Sendung einen Beauty-Eingriff unterzogen. Für das Format hat sie sich ihren Hals straffen lassen. “Ich bin noch überall blau und lila … das tat ganz schön weh, muss ich sagen”, erklärte sie in einem Insta-Talk mit Jürgen Milski. In der Live-Show wollte sie kein “Truthahn-Hals” haben, wie sie selber sagt – dafür waren insgesamt 12 Stiche mit der Hyaluron-Spritze nötig, wie RTL.de schreibt. In den vergangenen Jahren hatte die Society-Lady schon mehrere Beauty-OPs hinter sich – angefangen hat damals alles mit der Nase. Da bleibt nur zu hoffen, dass die blauen Flecken am Hals bis zur Auftakt-Folge am Freitag verschwunden sind… RTL und TVNOW zeigen “Ich bin ein Star – Die große Dschungelshow” ab dem 15. Januar 2021 täglich um 22:15 Uhr live. Schon gelesen? Dschungelshow 2021: Diese 12 Promis sind dabei!