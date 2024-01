Djamila Rowe: So hat das Dschungelcamp ihr Leben verändert!

Djamila Rowe wurde 2023 zur Dschungelkönigin bei „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ gekürt. Die Visagistin hat jetzt verraten, wie das Dschungelcamp ihr Leben verändert hat und was die größte Herausforderung in Down Under ist.

Djamila Rowe reiste als Ersatzkandidatin nach Australien und schnappte sich am Ende die Dschungelkrone! Die Visagistin konnte sich in der Staffel im Jahr 2023 gegen die anderen Kandidaten durchsetzen und wurde schnell zum Publikumsliebling. Seit der Teilnahme am Dschungelcamp hat sich ihr Leben komplett verändert.

Das änderte sich für Djamila Rowe seit dem Dschungelcamp

„Mein Leben hat sich seit dem Dschungelcamp komplett zum Positiven verändert. Deshalb sollte man ja auch in den Dschungel gehen, dass man nachhaltig davon profitiert. Die Auftragssituation ist besser geworden und viele Türen haben sich geöffnet, die vorher fest verschlossen waren“, sagt Djamila Rowe im exklusiven Interview mit KUKKSI im Salon Bejou in Berlin.

Menschen haben eine andere Blickweise

Und auch die Leute haben seit dem Dschungelcamp-Sieg eine ganz andere Sichtweise, wie das Reality-Sternchen verrät. „Menschen, die davor Vorurteile hatten, haben eine andere Blickweise auf mich bekommen. Insgesamt war der Dschungel für mich eine sehr positive Erfahrung“, sagt sie uns.

Das waren die größten Herausforderungen im Dschungelcamp

Das Dschungelcamp bringt viele Herausforderungen mit sich – das wenige Essen, kaum Schlaf und kein Zeitgefühl. „Die größte Herausforderung im Dschungel ist der Schlafentzug und das Bewachen des Lagerfeuers. Das wenige Essen fand ich gar nicht so schlimm, aber das wenige Schlafen und kein Zeitgefühl zu haben, fand ich am schlimmsten. Der Tag hat 24 Stunden und man wird rund um die Uhr gefilmt“, so Djamila Rowe.

Die Visagistin hatte jedoch ein noch viel größeres Problem – und zwar die Tiere. „Die Angst, welche Tiere einen nachts im Bett besuchen kommen, war zum Schluss extrem. Denn wenn es viel geregnet hat, kamen die Frösche raus und die springen dann aufs Bett. Da hatte ich wirklich Angst und ich bin dann auch mal aus dem Bett gesprungen“, plaudert sie aus. Die neue Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ zeigen RTL und RTL+ ab dem 19. Januar 2024.