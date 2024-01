Dschungelcamp 2024: So sieht der Alltag von Sonja Zietlow und Jan Köppen aus!

Das Dschungelcamp gehört zu den erfolgreichsten Shows im Fernsehen. Und dahinter steckt eine riesige Produktion. Doch was passiert eigentlich hinter den Kulissen der Show und wie sieht eigentlich der Tagesablauf der Moderatoren aus? Das hat Jan Köppen jetzt verraten.

Schlagfertig, witzig und charmant – mit ihrer Art begeistert Sonja Zietlow die Zuschauer seit der ersten Dschungelcamp-Staffel. Seit 2023 ist auch Jan Köppen als Moderator dabei. Der Alltag ist für die beiden jedoch alles andere leicht. Denn sie präsentieren nicht nur die Show – der Arbeitsalltag beginnt bereits stolze sieben Stunden vor der Sendung.

Der Arbeitsalltag beginnt 7 Stunden vor der Show

Wenn die Live-Show von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ um 22:15 Uhr deutscher Zeit startet, ist es 7:15 Uhr in Australien. Der Arbeitsalltag beginnt für Sonja Zietlow und Jan Köppen jedoch schon sieben Stunden vor der Show. Denn bereits um 0:30 Uhr klingelt der Wecker, wie Jan Köppen jetzt in einer Instagram-Story verriet. Um 1:25 Uhr werden die Moderatoren abgeholt. Nach der Ankunft folgt um 2:15 Uhr Kaffee sowie die Vertonung. Um 2:45 Uhr werden die Filme gesichtet, um 3 Uhr folgt die erste Besprechung. Um 3:30 Uhr gibt es Frühstück, die Texte werden gelernt und weitere Einspieler geschaut. Um 5:45 Uhr müssen Sonja Zietlow und Jan Köppen dann in die Maske und werden gestylt. Um 6:30 Uhr folgt der Transport zum Baumhaus.

So geht es für die Moderatoren nach der Dschungel-Show weiter

Um 7 Uhr wird es ernst – dann folgt der Live-Teaser, bevor um 7:15 Uhr die Sendung startet. Nach der Show ist der Arbeitsalltag aber lange noch nicht zu Ende: Denn nach dem „Mittagessen“ um 9:20 Uhr, welches direkt nach der Show stattfindet, kommt um 10 Uhr die Besprechung zur Prüfung. Um circa 11 Uhr findet dann die Dschungelprüfung statt. Um 13 Uhr folgt die Heimfahrt und um 14 Uhr sind die Moderatoren wieder im Hotel. Dann schlafen sie sich aus, bevor dann 0:30 Uhr am nächsten Tag wieder der Wecker klingelt.

Bereits damals hat Sonja Zietlow über den Dschungel-Alltag geplaudert. „Um 23:30 Uhr Ortszeit stehe ich auf und mache dann noch etwas Sport. Um 1:15 Uhr werde ich abgeholt und ins Camp gefahren. Dort schauen wir uns die Einspielfilme an und vertonen sie. Um 3:00 Uhr geht es zur Buchbesprechung und um 4:30 Uhr haben wir Probe. Danach gehen wir in die Maske und um 7:15 Uhr moderieren wir die Sendung“, erzählte Sonja Zietlow bereits im Jahr 2013 im Interview mit RTL. „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ läuft täglich um 22:15 Uhr bei RTL und RTL+.