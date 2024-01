Dschungelcamp 2024: So hoch war die Quote zum Auftakt!

Das Dschungel-Fieber ist in Deutschland wieder ausgebrochen. In den kommenden zwei Wochen zeigt RTL die Erfolgsshow „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“. Am Freitag lief die erste Folge der diesjährigen Staffel – aber wie hoch war eigentlich die Quote zum Auftakt?

Am Freitagabend schalteten insgesamt 4,71 Millionen Zuschauer ein. Das entsprach einen Marktanteil von 20,3 Prozent, wie RTL bekanntgab. Bei den 14- bis 59-Jährigen verfolgten 3,29 Millionen die Live-Show. Damit kam das Dschungelcamp auf 32,3 Prozent Marktanteil und war damit erfolgreicher als die Auftaktfolgen der vorherigen beiden Staffeln. Bei den 14- bis 49-Jährigen kam IBES auf herausragende 38,8 Prozent Marktanteil. „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ sicherte sich am Freitagabend bei den 14- bis 49-Jährigen und 14- bis 59-Jährigen die Marktführerschaft auf dem Sendeplatz.

Im Anschluss an das Dschungelcamp lief „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! Die Stunde danach“, moderiert von Angela Finger-Erben und Olivia Jones, mit 24,1 Prozent Marktanteil (14 bis 59 Jahre) und 27,4 Prozent Marktanteil (14-49 Jahre) ebenfalls sehr gut. Mit Tagesmarktanteilen von 18,3 Prozent (14 bis 59 Jahre) und 21,8 Prozent (14 bis 49 Jahre) war RTL in beiden Zielgruppen mit deutlichem Abstand die Nummer 1 vor allen anderen Sendern.

So lief es für die Konkurrenz

Mit knapp 40 Prozent in der Zielgruppe hätte der Auftat für RTL kaum besser laufen können. Da das Dschungelcamp eine feste Instanz ist und die Show in der Zielgruppe kaum zu schlagen ist, hatten es die anderen Sender schwer. Für ProSieben lief es mit dem Film „The Dark Knight Rises“ und einem Marktanteil zur besten Sendezeit noch am besten. Im ZDF kam „Die Chefin“ auf 7,3 Prozent und später ein „heute-show spezial“ auf 10,2 Prozent. Mit „111 perfekte Peinlichkeiten!“ versank SAT.1 in der Versenkung.