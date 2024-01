Dschungelcamp 2024: Sarah Kern fühlt sich von Felix von Jascheroff beleidigt!

Zwischen Felix von Jascheroff und Sarah Kern kommt es im Dschungelcamp zum Zoff. David Odonkor hat unterdessen von seinem Karriere-Ende als Fußballer gesprochen.

Am Lagerfeuer trocknen Felix, Mike, David und Fabio ihre Klamotten und haben Spaß. Sarah hingegen hat seit Tagen das Gefühl, Felix behandele sie komisch. „Felix kann zu anderen nett sein. Bei mir ist er stoffelig. Wir haben uns in diesen Tagen noch nicht mal richtig kennengelernt. Kein Gespräch, kein gar nix“, so die Designerin. Hinter Felix‘ Rücken redet sie mit David über den GZSZ-Star: „Der guckt mich nie an. Der mag mich einfach nicht. Die Energien passen nicht.“

Später erkundigt sich Felix bei Lucy, ob die Wäscheleine voll ist. „Warum fragst du mich nicht, wenn du etwas wissen möchtest. Ich bin jetzt die Teamleitung“, stellt die daneben sitzende Sarah resolut fest. Die 56-Jährige ist beleidigt, gibt Felix einen bösen Schulterblick und schüttelt den Kopf. Felix erbost: „Was schüttelst du denn den Kopf? Was ist dein Problem?“

Felix im Dschungeltelefon: „Ich habe keine Ahnung, was Sarah für ein Problem mit mir hat. Sie fühlt sich immer angegriffen. Warum fühlt sie sich hintergangen, nur weil ich Lucy etwas gefragt habe? Hauptsache hinter meinem Rücken reden. Ich hasse so etwas!“ Später spricht Sarah auch mit Tim über Felix: „Er gibt mir negative Energien. Seine Art kotzt mich schon seit Tagen an.“ Freunde werden die zwei Dschungelcamper wohl nicht mehr.

David Odonkor spricht über sein Karriere-Ende

„David, ich habe ja absolut keine Ahnung von Fußball. Ich finde den Sport auch scheiße“, so Twenty4Tim geradeheraus zum Nationalspieler a.D. „Warst du eigentlich auch Weltmeister?“ Sofort zeigt David ihm sein Tattoo, dass er sich 2006 nach der WM stechen ließ und erklärt genau, wie es damals war: „Ich kriege immer noch Gänsehaut, wenn ich daran denke!“ Später am Lagerfeuer ist es Mike, der wissen will, wie es zum Karriereende bei dem ehemaligen Nationalspieler kam. „Ich habe mit 29, 2013 aufgehört. Da fängt es doch eigentlich erst an“, so David sichtlich angefasst. Eine Knieverletzung, die zwölfmal operiert wurde, war der Grund.

„Das war sehr stressig. Jedes halbe Jahr eine OP machen zu müssen. Ich habe eins, zwei Tabletten vor dem Training genommen, auch zwischendurch mal, wenn wir das zweite Training hatten. Darüber sprechen Fußballer kaum, dass die die Tabletten wie Lutschbonbons nehmen. Aber so ist halt das Geschäft.“ Die Gesundheit war ihm dann wichtiger als weiter Leistungssportler zu sein. „Ich wollte mit meiner Tochter im Sandkasten spielen oder auch mal aufs Klettergerüst. Das ging vor – und deshalb habe ich gesagt: Fußball, danke für die schöne Zeit, aber die Familie steht jetzt an erster Stelle!“ RTL und RTL+ zeigen „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ täglich um 22:15 Uhr.