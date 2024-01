Dschungelcamp 2024: Liebes-Beichte von Lucy Diakovska!

Lucy Diakovska hatte es in der Liebe nicht einfach. Die Sängerin musste mit dem Tod ihrer Mutter einen schweren Schicksalsschlahg verkraften. Im Dschungelcamp spricht die Musikerin über die schwere Zeit.

Neugierig fragt Cora Lucy, ob sie eine feste Partnerin habe: „Leider nicht. Ich habe zwar jemanden kennengelernt, aber es ist kompliziert. It’s more of a Situationship.“ Was ist eine Situationship? „Das ist ein neues Wort. Das ist mehr als Friendship und weniger als Relationship“, erklärt die 47-Jährige im Dschungeltelefon. Im Camp öffnet sie sich weiter und berichtet, dass sie große Probleme hat, Liebe anzunehmen.

Lucy Diakovska kommen die Tränen

Kaum ausgesprochen kommen ihr sofort die Tränen. Tim tröstet. Nicht nur ihr Beziehungsleben ist kompliziert, auch ihre schwierige Kindheit ist für die Sängerin ein Problem. „Ich bin seit vier Monaten in Therapie, um vieles in meinem Leben aufzuräumen“, so Lucy weiter. Gerne würde sie die Beziehung mit ihrer Mutter aufarbeiten, doch die ist leider verstorben. Ihr fehlen die Worte „Ich liebe dich“ in ihrem Leben. Ihr fehle auch ihre Mutter, obwohl diese „oftmals unerträglich und distanziert“ ihr gegenüber war. Lob für den beruflichen Erfolg mit den „No Angels“ gab es nie.

„Warum ist meine Mutter so böse zu mir? Mein Leben lang", fragt sich Lucy selbst. „Ich habe so viele unbeantwortete Löcher in mir." Im Dschungeltelefon bricht Lucy dann in Tränen aus: „Sie ist einfach gegangen und ich bin geblieben mit dem Gefühl, dass sie sich nicht wirklich für mich interessiert hat. Und das ist so schwer zu ertragen!"