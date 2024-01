Dschungelcamp 2024: Leyla Lahouar bricht Prüfung erneut ab!

Leyla Lahouar musste bei „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ erneut in die Dschungelprüfung. Dort bekommt sie panische Angst und ruft den berühmten Satz – sie hat die Prüfung abgebrochen.

Teamchef Mike ernennt David zu seinem Nachfolger und auf einmal wird aus dem zurückhaltenden Ex-Nationalspieler ein knallharter Boss. Keine Regelverstöße mehr und das Klopapier gut einteilen! Genau erklärt er, was er will und was nicht. Kim hört nicht zu und plappert mit Tim. David wird böse: „Zuhören, Kim!“ Das lässt die 28-Jährige natürlich nicht unkommentiert: „Davids Ton ist schon wie so ein Herrscher! Den hat er jetzt mal ausgepackt. Ich glaube, das hat er sich jetzt aufgehoben die letzten Tage und haut es heute raus.“ Doch David legt noch einen nach und vergibt die unbeliebteste Camp-Aufgabe an die Störenfriede: „Kim, weil ihr zu viel quatscht, macht ihr heute die Toilette!“ Kim is on fire: „Die Queen ist auf jeden Fall nicht dafür gemacht, irgendwelche Plumpsklos auszuleeren. Das ist ’ne richtig respektlose Nummer!“

Wer leert denn nun die Toilette? Teamchef David hat ja Kim und Tim dazu verdonnert. Doch die ist irgendwie nicht da. Sarah bietet sich an, zu übernehmen. Das passt David aber so gar nicht: „Nein, du musst auf Kim warten. Wir haben das so eingeteilt, dann soll Kim gleich kommen und das machen.“ Kaum ist Kim zurück, zieht sie gemeinsam mit Tim Richtung Toilette los, natürlich nicht ohne ihre Meinung kundzutun: „Der David, der nervt mich! Zeigen die das im Fernsehen, wie wir die Scheiße wegmachen?“ Heinz gesellt sich zu dem Toilettenteam dazu und packt mit an, um die volle Tonne wegzutragen. Es ist vollbracht. Kim: „Ich bin traumatisiert!“

Leyla Lahouar muss schon wieder in die Dschungelprüfung

Schon wieder muss Leyla in die Dschungelprüfung! Für die 27-Jährige geht’s von ganz oben diesmal nach ganz unten – und zwar als Monteurin in einen unterirdischen Wartungsschacht einer kaputten Klimaanlage. Nur durch das Entfernen der Sterne kann die Anlage wieder zum Laufen gebracht werden. Mit einem Gürtel mit Werkzeugen bewaffnet, die für das Ablösen einiger Sterne notwendig sind, muss Leyla durch fünf verschiedene Sektionen der Klimaanlage laufen.

Leyla begibt sich eine Treppe in den Schacht hinunter. Als sie gerade versucht, einen ersten Stern abzudrehen, schließt sich eine Tür. Sie bekommt panische Angst und fleht: „Ich kann es nicht. Ich kann es nicht. Ich habe Angst vor engen Räumen.“ Und schließlich ruft die 27-Jährige verzweifelt: „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ Heftig schluchzend bleibt Leyla an der Treppe stehen, steigt aber nicht hinauf. „Schaffst du das oder soll der Jan dich holen,“ fragt Sonja Zietlow.

Wenige Augenblicke später verschwindet Jan Köppen im Schacht. Kaum stehen beide wieder draußen, erklärt Leyla mit zittriger Stimme: „Das ging gar nicht. Das war so schlimm. Wenn man nicht die Kontrolle hat, es dunkel ist und man nicht weiß, was da ist! Und dann die Dunkelheit, die ganzen Spinnennetze…" Null Sterne. Kaum ist Leyla weg, scherzt Sonja Zietlow: „So Jan, du hast zehn Minuten Zeit. Elf Sterne, fünf Räume, deine Zeit läuft ab jetzt!" Und schon eilt Jan Köppen erneut zur Schachttür, geht in die Knie und kriecht hinein… RTL und RTL+ zeigen „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" täglich um 22:15 Uhr.