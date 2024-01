Dschungelcamp 2024: Hitziger Zoff zwischen Mike Heiter und Kim Virginia!

In Down Under ziehen dunkle Wolken auf! Mike Heiter und Kim Virginia geraten im Dschungelcamp in eine hitzige Auseinandersetzung in der Nachtwache. Die beiden machen sich schwere Vorwürfe.

Als Kim und Mike eine gemeinsame Nachtwache halten, kocht die Stimmung schnell hoch. „Ich weiß nicht, was ich dir getan habe?“, fragt Mike Kim bei der gemeinsamen Nachtwache. „Du weißt es nicht? Wie ist es deiner Meinung nach zwischen uns geendet?“ Mike: „Wir hatten Kontakt und ich habe dir gesagt, von meiner Seite aus gibt es keine Gefühle.“ Kim schüttelt energisch den Kopf. „Du hast mir gesagt, du möchtest eine Beziehung mit mir und du vertraust mir. Und ich habe dir gesagt, dass ich dir vertraue.“ Mike: „Nein! Hör auf zu lügen! Ich will mit dem Thema nichts mehr zu tun haben. Warum bist du so besessen? Kim: „Mike, ich war verletzt, wie du es beendet hast!“

Die beiden drehen sich im Kreis und streiten weiter. Für ihn ist Kim mit der Mission hier, ihn fertig zu machen. „Es war mein größter Fehler, dich kennengelernt zu haben. Du bist bösartig. Mich interessiert dein Leben nicht. Du bist besessen von mir.“, so Mike zu Kim. Wie könne er das denken, so Kim. Das Reality-Sternchen weiter: „Du hast kein Geld, du bist lügnerisch, du bist manipulativ, redest böse über deine Ex-Freundinnen, hast Haarausfall, gibst nichts zu, stellst mich als Lügnerin hin. Es gibt tausend Punkte, warum ich absolut nicht obsessed von dir bin!“ Mike: „In der Öffentlichkeit weiß keiner, wie du wirklich bist. Du hast zwei Gesichter. Eine Seite ist cool, die andere sehr böse.“ Kim ist erbost: „Schäm dich. Gott sieht alles. Du wirst bestraft für diese Sachen.“ Mike: „Hä? Wofür? Dass ich die Wahrheit sage.“

Und weiter: „Bei dir ist alles durchdacht. Du kannst das richtig gut. Du kannst dich richtig gut artikulieren. Du bist sehr schlau – und du weißt genau, was du machst. Du lügst, dass sich die Balken biegen. Du bist respektlos zu mir und haust irgendwelche Sachen raus. Was hast du mit meinem Single-Leben zu tun? Was interessiert dich das? Ich hoffe, du findest zu dir selbst. Ohne Show. Kim: „Nenne mir irgendwelche Sachen, die an mir Show sind.“ Mike: „Weißt du, was das Problem ist? Du bist einfach nicht du! Du hast eine Rolle eingenommen.“

Der Morgen danach

An der Dschungeltoilette sprechen Mike und Felix während der Morgentoilette über Kim. Mike glaubt, es mache keinen Sinn mit ihr – hier drin müssen sie noch miteinander klarkommen, danach trennen sich ihre Wege. Felix pflichtet ihm bei, es mache keinen Sinn, irgendetwas mit Kim zu klären. Selbst wenn Mike mit ihr einen Smalltalk hält, lege sich bei Kim ein Schalter um. „Gehe ihr aus dem Weg, so gut wie möglich. Erspar dir die Konfrontation“, rät Felix, „das bringt euch beiden nix. Und Spaß macht’s auf keinen Fall.“ RTL und RTL+ zeigen „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ täglich um 22:15 Uhr. Schon gelesen? Dschungelcamp 2024: Schrei-Alarm bei Kim Virginia und Twenty4Tim!