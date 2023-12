Dschungelcamp 2024: Dieser Promi fliegt von der Kandidaten-Liste!

Im Januar geht „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ bei RTL in eine neue Runde. Wenige Wochen vor Showstart gibt es einen Wirbel um einen möglichen Teilnehmer. Denn ein Promi fliegt von der Kandidaten-Liste.

Die neue Staffel vom Dschungelcamp startet am 19. Januar 2024 bei RTL. Zuletzt sind einige Details bereits durchgesickert – so wurden auch die ersten zwei Kandidaten offiziell bestätigt. Neben Ex-Rennfahrerin Cora Schumacher wird auch Schauspieler Heinz Hoenig dabei sein. Um einen potenziellen Kandidaten gibt es vor Showstart jedoch Wirbel.

Darum ist Martin Semmelrogge auch diesmal nicht dabei

In der vergangenen Staffel sollte Martin Semmelrogge teilnehmen. Dann bekam er jedoch Probleme bei der Einreise und durfte nicht mit nach Australien. Ersatzkandidatin reiste Djamila Rowe reiste an, welche schließlich auch Dschungelkönigin wurde. „Der Boot“-Star, welcher damals mit Schauspielkollege Heinz Hoenig vor der Kamera für die Produktion stand, sollte dafür eigentlich 2024 an der Show teilnehmen – doch auch diesmal wird daraus nichts.

Denn der Sender hat diesmal im Vorfeld die Reißleine gezogen, da man befürchtet, dass es bei Martin Semmelrogge zu ähnlichen Problemen wie in der vergangenen Staffel kommen könnte. Das berichtet die Bild-Zeitung. Der Sender wollte sich dazu nicht äußern. Dafür hat sich Martin Semmelrogge in der Zeitung zu Wort gemeldet und gibt Raum für Spekulationen: „Es wird wieder spannend, ob das Boot diesmal in Australien mit voller Besatzung einläuft! Wenn’s klappt, gibt’s ne halbe Flasche Bier für jeden.“

Wann läuft das Dschungelcamp?

Staffelstart von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ ist am 19. Januar 2024 bei RTL. Wie in den vergangenen Jahren wird die Show meist um 22:15 Uhr ausgestrahlt – einige Folgen laufen auch zur besten Sendezeit um 20:15 Uhr. Teilweise sind die Ausgaben wegen der NFL jedoch verkürzt und laufen nur 40 Minuten. Das Finale steigt am 4. Februar 2023. „Das große Wiedersehen“ der Kandidaten zeigt RTL am 5. Februar 2024.