Dschungelcamp 2024: Cora Schumacher spricht über Ex-Mann Ralf!

Bereits am zweiten Tag bei „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ bricht es aus den Stars heraus. Cora Schumacher spricht in der Show über ihren Ex-Mann Ralf und Sohn David.

„Mein Name ist ein schweres Paket, was ich zu tragen habe“, erzählt Cora. „War dein Mann deine größte Liebe?“, fragt Sarah Cora. Ihr Ex sei ihre große Sandkastenliebe gewesen. „Ich habe ihn aus Liebe geheiratet. Bei ihm bin ich mir da nicht ganz so sicher…“ Im Dschungeltelefon präzisiert sie: „Es gibt tausende verschiedene Gründe, warum man jemanden heiratet, obwohl man nicht die große Liebe gefunden hat. Ich war immer ehrlich zu ihm. Andersrum eher nein.“

Cora Schumacher: „Bin oft klein gemacht worden“

Cora war mit ihrem Ex-Mann 14 Jahre verheiratet. „In dieser langen Zeit bin ich oft klein gemacht worden.“ Es störe sie, dass ihr Ex-Mann ihr über die Medien Glückwünsche fürs Dschungelcamp sendete, sich aber seit April nicht mehr persönlich gemeldet hat. „Er thematisiert unseren Sohn und er lässt die BILD-Zeitung nach Südafrika fliegen. Warum?“ Dann spricht Cora auch über ihren Sohn: „Der Kontakt zu David war mal wieder da. Leider ist er wieder abgebrochen, als auch der Kontakt zu Ralf weg war.“

Sie kämpft mit den Tränen

Mit Tränen in den Augen: „Ich möchte aber nicht jammern, ich habe ein schönes Leben, wir sind alle gesund.“ Sie ist sichtlich verletzt und kämpft mit den Tränen. „Ich kann über einige Dinge nicht reden… Mir ist es die Sache einfach nicht mehr wert. Mein Sohn ist mir alles wert, aber der Rest nicht. Es macht keinen Sinn, darüber in der Öffentlichkeit zu reden…“ RTL und RTL+ zeigen „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ täglich um 20:15 oder 22:15 Uhr.