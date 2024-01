Dschungelcamp 2024: Cora Schumacher hat die Show verlassen!

Es ist der dritte Tag im Dschungelcamp – und der erste Promi hat die Show bereits verlassen! Cora Schumacher ist nicht mehr dabei, wie Sonja Zietlow und Jan Köppen in der Sendung verkündeten.

In der gestrigen Folge hat Cora Schumacher über ihren Ex-Mann Ralf gesprochen. „Mein Name ist ein schweres Paket, was ich zu tragen habe“, erzählte sie erst kürzlich in der Show. Es störe sie, dass ihr Ex-Mann ihr Glückwünsche fürs Dschungelcamp über die Medien sendete, sich aber seit April nicht mehr persönlich gemeldet hat. „Er thematisiert unseren Sohn und er lässt die Bild-Zeitung nach Südafrika fliegen. Warum?“

Cora Schumacher verlässt das Dschungelcamp

Wurde das Dschungelcamp für Cora Schumacher zu viel? Sonja Zietlow und Jan Köppen haben bei „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ am Sonntag verkündet, dass Cora Schumacher vor wenigen Minuten das Camp verlassen habe. Den Grund nannte man nicht – in einem Post bei Insta heißt es, dass sie das Camp freiwillig verlassen habe. Die Hintergründe will man erst in der kommenden Show zeigen.

Das muss man über Cora Schumacher wissen

Cora wurde 1976 in Langenfeld geboren. Neben Ihrer Ausbildung zur Kommunikationskauffrau modelte sie für unterschiedliche Männermagazine wie „GQ“, „Maxim“ und dem „Playboy“. Diverse Model-Aufträge für internationale Mode-Magazine folgten. Als Tochter eines Tankstellen-Pächters hatte sie schon immer Benzin im Blut. Ihre Leidenschaft für den Rennsport entdeckte Cora bereits in den 1990er-Jahren im Kartsport, wo sie sich als talentierte Fahrerin profilieren konnte. Der Wechsel in den Tourenwagensport markierte einen entscheidenden Schritt in ihrer motorsportlichen Laufbahn.

Von 2004 bis 2011 war sie als Automobilrennfahrerin in diversen Motorsportserien tätig und überzeugte mit ihrem Können hinter dem Steuer. Durch ihre beeindruckenden Fähigkeiten und ihre Entschlossenheit etablierte sich Cora Schumacher nicht nur als Fahrerin, sondern auch als eigenständige Persönlichkeit in der aufregenden Welt des Motorsports. Passend dazu lieh sie 2005 zwei Mazda MX-5 Miatas im Oscar-Nominierten Pixar Animationsfilm „Cars" ihre Stimme. Durch ihre Ausstrahlung und Präsenz hat sie sich nicht nur als erfolgreiche Rennfahrerin, sondern auch als Model etabliert.