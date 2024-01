Dschungelcamp 2024: Anya Elsner hat mit ihrer Mutter abgeschlossen!

Anya Elsner ist in der diesjährigen Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ dabei. Die Ex-GNTM-Kandidatin hat mit ihrer Mutter abgeschlossen, wie sie jetzt in einem Interview verriet.

12 Stars sind im Dschungelcamp dabei – dazu gehört auch Anya Elsner. Die Beauty ist eindeutig ein Papa-Kind. „Mein Papa ist der tollste Mann, den ich jemals kennengelernt habe. Er passt auf mich auf, wie es bisher keiner gemacht hat“, sagt die Dschungelcamp-Kandidatin im Interview mit RTL.

Ihr Papa ist die wichtigste Bezugsperson

Von ihrem Vater wird Anya Elsner auch nach Australien begleitet. Er ist ihre wichtigste Bezugsperson – ganz im Gegenteil zu ihrer Mutter. Denn mit ihr habe sie kein Kontakt mehr und hat mit dem Kapitel abgeschlossen. „Für mich ist sie kein Teil meines Lebens mehr“, stellt sie klar. Die 20-Jährige hat selbst den Kontakt zu ihrer Mutter abgebrochen.

Anya Elsner hat den Kontakt zu ihrer Mutter abgebrochen

Laut ihren Angaben sei die Bindung zu ihrer Mutter „sehr schlecht“ gewesen. Dann geht sie noch näher ins Detail: „Ich habe einfach das Gefühl gehabt, ich wurde nie wirklich von meiner Mutter geliebt. Ich habe auch nie das Gefühl bekommen, dass sie auf mich aufpasst.“ Sie vermutet einen Grund dafür: „Ich glaube, dass es ganz stark Neid ist […] Sie ist neidisch auf die Bindung zwischen mir und meinem Papa.“

Schöne Erinnerungen mit ihrer Mama habe sie keine. „Ich kann mich an den letzten schönen Moment mit meiner Mama nicht erinnern. […] Ich habe mit meiner Mutter abgeschlossen“, erzählt Anya Elsner bei RTL. Ob es eine Chance auf Versöhnung gibt? „Stand jetzt würde ich sagen: Nein, niemals“, lautet das traurige Fazit der 20-Jährigen. Im Dschungelcamp will sie jedenfalls eine andere Seite von sich zeigen. Ob ihr das gelingen wird, zeigen RTL und RTL+ ab dem 19. Januar 2024 bei „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“.