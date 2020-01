Dschungelcamp 2020: Sonja Zietlow weint wegen Prince Damien!

Sonja Zietlow ist bei „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ eigentlich für ihre bissigen Kommentare bekannt. Doch nun zeigte sich die Moderatorin von einer ganz emotionalen Seiten: Kurz nachdem Dschungelkönig Prince Damien gekürt wurde, kullerten bei ihr die Tränen.

Im Dschungelcamp mussten die drei Finalisten nochmal alles geben. Letztendlich konnte sich Prince Damien gegen Sven Ottke und Daniela Büchner durchsetzen. Der neue Dschungelkönig wird von den Usern im Netz sowie den Ex-Campern gefeiert. Doch auch die Moderatoren scheinen stolz auf ihren diesjährigen Dschungelkönig zu sein.

Prince Damien will Gage an Australien spenden

Nach der Bekanntgabe durfte sich der Dschungelkönig auf den Königsstuhl im Baumhaus setzen. Dort erklärte Prince Damien, dass er dem Land etwas zurückgeben möchte – und deshalb 20.000 Euro seiner Gage im Zuge der Buschfeuer an Australien spenden will. „Da ich jetzt das Geld obendrauf bekomme, ist für mich klar, dass ich dem Land etwas zurückgeben muss. Diese Erfahrung kann man mit Geld nicht aufwiegen“, sagte Prince Damien. Diese Worte haben Sonja Zietlow so sehr gerührt, dass auch bei ihr einige Tränen kullerten.

Sonja Zietlow war total gerührt

Die TV-Blondine hat sich bisher selten so gezeigt – zwar ist sie immer cool und hat immer bissige Kommentare auf Lager, aber die Moderatorin hat insbesondere ein großes Herz für Tiere. Selbst Ex-Camper waren über den Gefühlsausbruch ziemlich überrascht. „Dass wir Sonja so weinen sehen, das zeigt ja auch, dass es wirklich ein toller Dschungelkönig ist!“, sagte etwa Olivia Jones in „Die Stunde danach“.

Kandidaten treffen nochmal aufeinander

Im „großen Wiedersehen“ von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ treffen alle Stars nochmal aufeinander. Ob es wohl dort nochmal knallen wird? Besonders zwischen Daniela Büchner und Sonja Kirchberger, aber auch zwischen Elena Miras und Sven Ottke könnte es ziemlich knallen. RTL und TVNOW zeigen „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! Das große Wiedersehen“ am Sonntag um 20:15 Uhr. Mehr News zur aktuellen Staffel vom Dschungelcamp gibt es HIER bei KUKKSI.