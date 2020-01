Dschungelcamp 2020: So viele Beauty-OPs hatte Toni Trips schon!

Im vergangenen Jahr versuchte Toni Trips bei „Deutschland sucht den Superstar“ ihr Glück. In der RTL-Show sorgte sie vor allem wegen ihrer Tätowierungen bei Dieter Bohlen für viel Gesprächsstoff. Nun will die Sängerin das Dschungelcamp ordentlich aufmischen.

Bei DSDS kam Toni Trips weit, hat aber den Einzug in die Live-Shows verpasst – sie belegte den elften Platz in der Castingshow. Nach ihrem Aus bei „Deutschland sucht den Superstar“ gab sie bekannt, an ihrer Musikkarriere feilen zu wollen – dafür hat sie sich sogar ein eigenes Tonstudio zu Hause eingerichtet. Ihr bürgerlicher Name ist Antonia Komljen – heute ist sie vor allem auf den Social-Media-Plattformen unterwegs und verzeichnet dort um die 40.000 Follower.

Toni Trips will sich nicht nackt zeigen

Die ehemalige DSDS-Kandidatin hat zahlreiche Tattoos – sogar auf ihren Brüsten. Doch diese wird sie bei „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ wohl nicht zeigen. „Ich habe kein Problem mit meinen Brüsten, aber ich weiß nicht, wie es mit den Tattoos darauf aussieht“, sagt Toni Trips im Interview mit RTL. „Ich habe Spinnennetze auf meinen Brüsten. Es sieht nackt aus, als wenn ich einen BH hätte“, so die 22-Jährige weiter. Dann stellt sie klar: „Deutschland ist dafür zu solide und steif, deswegen werde ich meine Brüste im TV nicht zeigen.“

So schwer war ihre Kindheit

In der Vergangenheit musste Toni Trips einiges durch machen. „Mit 15 litt ich unter Cybermobbing. Ich habe mich einmal unter Alkoholeinfluss komplett entblößt und wurde dabei gefilmt, ohne es zu wissen. Drei Monate später wurde das Video bei Facebook hochgeladen“, erzählt sie. „Ich konnte mich an die Situation leider überhaupt nicht mehr erinnern. Aber in der Öffentlichkeit wurde ich danach als Schlampe beschimpft. Es war eine schwere Zeit“, offenbart die „Traum“-Interpretin.

Mit 19 Jahren hatte sie eine Brust-OP

Toni Trips hat nicht nur zahlreiche Tattoos, sondern hat auch schon einige Beauty-OPs hinter sich – daraus macht sie kein Geheimnis. Ihre Brüste hat sie sich mit 19 Jahren vergrößern lassen und auch ihre Lippen wurden aufgespritzt. „Ich wirke optisch extrem und liebe es, Aufmerksamkeit zu haben angeschaut zu werden“, sagt sie zu RTL. Im Dschungelcamp will Toni Trips gewinnen und über ihren Schatten springen – doch etwas Panik vor den Dschungelprüfungen hat sie schon. „Ich möchte mich meinen Ängsten stellen, Schlangen und Spinnen gehören aber nicht dazu. Das Schlimmste was passieren kann, ist eine Dschungelprüfung, bei der ich nicht standhaft bin“, meint sie. Die neue Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ zeigen RTL und TVNOW ab dem 10. Januar um 21:15 Uhr. Noch mehr News zur aktuellen Staffel vom Dschungelcamp gibt es HIER bei KUKKSI.