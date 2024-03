Die Geissens: Die Schönheits-OPs von Carmen Geiss & Co.

Millionen Fans verfolgen seit Jahren die Geissens im TV und rätseln dabei immer wieder über das Aussehen von Carmen Geiss. In den vergangenen Jahren hat sie sich einigen Schönheitseingriffen unterzogen.

Seit mittlerweile 2011 begeistern Carmen und Robert Geiss sowie ihre Töchter Davina und Shania in der RTLZWEI-Dokusoap „Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie“ die Zuschauer. Die Fans bekommen in der Show einen Einblick in das Privatleben der TV-Familie und lassen sich auf Reisen von einem Kamerateam begleiten. Und auch in den sozialen Netzwerken sind die Geissens sehr aktiv. Im Laufe der Jahre haben sich Carmen & Co. verändert – das hängt auch mit einigen Schönheits-Operationen zusammen.

Brüste, Nase und Lippen – hierfür legte sich Carmen Geiss unters Messer

Carmen Geiss hat in den vergangenen Jahren einige Schönheits-Eingriffe machen lassen. Ursprünglich hatte sie Körbchengröße A – diese hat die Millionärsgattin bereits mit 22 Jahren auf Körbchengröße B vergrößern lassen. Danach kamen weitere Operationen an ihren Brüsten – vor allem deshalb, weil nach den Geburten ihr ein Silikon-Kissen verrutscht ist.

Auch im Gesicht hat sich Carmen Geiss einen neuen Glanz verliehen. Denn ihre Stirn ist straff, die Wangenknochen sehr betont und auch die Lippen prall gefühlt. Deshalb vermuten Fans, dass sie sich auch hier hat nachhelfen lassen. „Botox habe ich auch mal versucht, aber das ist jetzt auch nicht der Burner. Hyaluron habe ich auch mal probiert, das fand ich jetzt gar nicht so schlecht“, erklärte Carmen Geiss im Jahr 2015 in einem TV-Interview.

Später habe sie sich ein sogenanntes“Vampir-Lifting“ unterzogen. „Dabei wird aus Eigenblut ein Serum gewonnen, das einem unter die Haut gespritzt wird. Es ist also eine sehr natürliche Methode des Liftings und viel schonender als Botox“, verriet die Ehefrau von Robert Geiss in der Dokuserie „Die Geissens“.

Einige Beauty-Eingriffe geschahen aus gesundheitlichen Gründen – so auch ihre Nase. „Die musste ich operieren lassen, das war medizinisch“, meinte Carmen Geiss damals ebenfalls in einem TV-Interview. Auch die Lippen kamen später dran. Erst kürzlich unterzog sich Carmen Geiss einer Augen-OP – jedoch auch aus medizinischen Gründen. „Ich lasse mir Linsen in die Augen implantieren, damit ich euch alle endlich wieder sehen kann“, meint die langjährige Kontaktlinsenträgerin.

Verjüngungskur für Robert Geiss

Im Jahr 2024 unterzogen sich Carmen und Robert Geiss eine Verjüngungskur. „Heute hatten wir nach reiflicher Überlegung und detaillierter Beratung unsere erste Anti-Aging-Kur, Robert hat sogar Stammzellen bekommen, da wir unser biologisches Zellalter verjüngen möchten“, erzählte Carmen Geiss bei Instagram. Gegenüber Closer gestand Robert Geiss vor einigen Jahren, dass er sich die Zähne hat machen lassen. Zudem hat er sich im Jahr 2014 einer Haartransplantation unterzogen.

Hatten Davina und Shania Geiss schon Beauty-Eingriffe?

Die Gerüchteküche um Davina und Shania Geiss brodelt schon länger. Zwar spekulierten Fans, dass Shania eine Botox-Behandlung und Davina eine Brustvergrößerung hatten – offiziell bekannt ist jedoch nichts. Die Geiss-Töchter scheinen dem Thema jedoch nicht völlig abgeneigt zu sein und wahrscheinlich begleiten sie Mama Carmen auch mal zum Beauty-Doc. Bekannt ist bisher nur, dass Davina laut Aussagen von Carmen über eine Nasen-OP nachgedacht hatte. Ob es diesen Eingriff bisher gab, ist unklar.

Die neuen Folgen von „Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie“ zeigt RTLZWEI immer montags um 20:15 Uhr.