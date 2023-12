Diese 4 Sternzeichen vermissen ihren Ex

Es kommt oft vor, dass man in Erinnerungen schwelgt – und so denkt man auch manchmal an den Ex. Einige vermissen dabei ihre ehemalige Beziehung – besonders auf vier Sternzeichen trifft das laut dem Horoskop zu.

Wir alle denken immer mal über unsere alten Beziehungen nach und erinnern uns an die Vergangenheit. Besonders, wenn man oft zu Hause ist, denkt man nach – auch über ehemalige Beziehungen. Und einige scheinen ihren Ex-Partner ziemlich zu vermissen – das trifft vor allem auf einige Sternzeichen zu.

Diese Sternzeichen hängen noch an ihrem Ex-Partner

Jungfrau

Bei der Jungfrau kann es schon ziemlich lange dauern, bis sie sich überhaupt auf eine Beziehung einlässt. Denn es fällt ihr manchmal nicht ganz einfach, sofort Vertrauen aufzubauen. Wenn sie jedoch mal in einer Beziehung ist, hält sie zu ihrem Partner in jeder Situation. Umso schwieriger ist es für das Sternzeichen, wenn es doch mal zu einer Trennung kommt. Die Jungfrau kann nicht so schnell loslassen und denkt lange über ihre alten Beziehungen nach – und in einigen Momenten vermisst sie auch mal ihren Ex-Partner.

Fische

Fische-Geborene sind echte Träumer! Das Sternzeichen denkt oft über die Vergangenheit nach – und natürlich auch über die schönen Momente in ihrer alten Beziehung. Wenn sie von ihrem Ex-Partner gar nichts mehr hören, werden sie auch schnell mal melancholisch. Das Sternzeichen verbringt manchmal ganze Abende damit, sich alte Bilder mit ihrem Ex-Partner anzuschauen. Dem Sternzeichen macht zu zweit alles viel mehr Spaß – alleine kommen Fische manchmal nicht ganz klar.

Krebs

Der Krebs versinkt mit seinen Gedanken auch öfter in der Vergangenheit. Und immer wieder kommen Zweifel auf, ob die Trennung damals das Richtige war und fragt sich, ob er mit seinem Ex-Partner nicht doch noch eine zweite Chance haben können – das fällt ihm aber meist erst dann auf, wenn es zu spät ist. Immer wieder erwischt er sich dabei auch selbst, dass er seinen Ex-Partner bei Instagram, Facebook & Co. stalkt. Obwohl er manchmal an der alten Liebe hängt, ist er aber durchaus bereit, sich auch auf was Neues einzulassen.

Waage

Die Waage ist wohl einer der romantischsten Sternzeichen überhaupt. In einer Beziehung erfüllt sie ihrem Partner jeden Wunsch. Sollte es mal zu einer Trennung kommen, kann sie diese nur schwer verkraften. Und obwohl das Liebes-Aus richtig war, denkt das Sternzeichen vor allem über die positiven Momente in der Beziehung nach und vermisst daher öfter auch mal ihren Ex-Partner. Immer mal wieder kommen auch alte Gefühle wieder hoch.