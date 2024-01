Diese geheime Zutat macht jedes Pasta-Rezept besser

Ganz egal ob Pasta mit Bolognese oder Tomatensauce: Nudeln sind total beliebt und gehören bei den meisten zum Speiseplan einfach dazu. Eine geheime Zutat macht jedes Pasta-Rezept deutlich besser.

Nudeln sind einfach total lecker und kann man in verschiedenen Varianten zubereiten. Von Tortellini, bis hin zu Makkaroni oder der Klassiker Spaghetti. Von Bolognese, bis zu Tomatensauce oder Carbonara: Eine Zutat macht jedes Pasta-Rezept besser – und zwar Burrata.

Was ist Burrata?

Burrata ist ein italienischer Frischkäse, der überwiegend aus Kuhmilch hergestellt wird und übersetzt so viel bedeutet wie „gebuttert“. Es handelt sich dabei um ein Säckchen, welches eine große Ähnlichkeit mit Mozzarella hat. Im Inneren von Burrata befindet sich eine Masse aus Sahne und Mozzarellasträngen.

Das bringt Burrata bei einem Pasta-Rezept

Das Säckchen muss einfach aufgeschnitten werden. Der Inhalt wird dann einfach auf das fertige Pasta-Gericht geträufelt. Carbonara wird dadurch ein besonderes Aroma verliehen, die Tomatensauce wird viel cremiger und Pesto wird durch die Burrata laut freundin.de sämiger. Egal, zu welchem Nudel-Gericht man die Burrata dazugibt – es hat einen deutlich besseren Geschmack und gibt der Pasta einen besonderen Kick.

Auch bei diesen Rezepten kann man Burrata dazugeben

Mozzarella ist ein echter Star unter den italienischen Käsesorten. Burrata ist zwar unbekannter, aber deutlich cremiger und vom Geschmack her noch intensiver. Burrata kann man eigentlich überall dazugeben, wo man auch Mozzarella verwendet. Dazu zählen nicht nur Pasta-Gerichte, sondern auch auf der Pizza oder auch in Salaten.

Anders als bei Mozzarella, der in der Regel in Scheiben geschnitten wird, serviert man den Burrata-Käse oft im Ganzen. Besonders bei warmen Gerichten lässt sich der Käse hervorragend in Szene setzen. Es ist nicht nur ein geschmacklicher Genuss, sondern auch etwas für die Augen. Und auch, wenn etwas Burrata übrig bleiben sollte – auch dieser ist noch wunderbar einsetzbar! So kann man ihn mit frischem Brot auftunken oder auch auf italienisches Bruschetta geben.