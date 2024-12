Diese 6 Dinge passieren, wenn man täglich Schokolade isst

Es gibt Naschkatzen, welche täglich Schokolade essen könnten. Doch wie wirkt sich die Süßigkeit auf den Körper aus? Es gibt positive, aber auch negative Seiten.

Während der Arbeitszeit im Büro, in der Schule oder abends auf der Couch bei einem Serien-Marathon vor dem Fernseher: Schokolade kann uns den Tag versüßen. Denn schließlich ist sie einfach total lecker. Aber was passiert eigentlich mit dem Körper, wenn wir täglich Süßigkeiten naschen?

Das passiert mit dem Körper, wenn man täglich Schokolade zu sich nimmt

Die Stimmung verbessert sich

Ein positiver Effekt: Durch den Konsum von Schokolade verbessert sich unsere Stimmung. Der Grund? Die Süßigkeit setzt dieselbe chemische Verbindung im Gehirn frei, wenn wir verliebt sind. Es werden viele Glückshormone ausgeschüttet und auch der Zucker trägt dazu bei, dass es uns richtig gut geht – besonders das Glückshormon Serotonin ist dafür verantwortlich. Dass Schokolade gegen Liebeskummer hilft, ist also teilweise wahr.

Positive Auswirkungen auf Herz-Kreislauf-System und Blutdruck

Auch das sind gute Nachrichten: Besonders dunkle Schokolade sorgt dafür, dass sich der Blutdruck verbessert. Das gilt nur für Schokolade mit hohem Kakao und wenig Milchanteil, denn diese enthält Flavonole. Auf das Herz-Kreislauf-System wirken sich die Pflanzenstoffe positiv aus und senkt den Blutdruck. Auch der Cholesterinspiegel und Blutzuckerspiegel normalisieren sich. Zudem hat dunkle Schokolade weniger Kalorien.

Das Hautbild verschlechtert sich

Der tägliche Schokoladenkonsum bringt aber auch negative Seiten mit sich. Denn mit der Zeit kann sich das Hautbild deutlich verschlechtern. Der Zucker und die Fette können die Talgproduktion anregen und bringen Hauptprobleme wie Pickel oder Mitesser mit sich. Vollmilchschokolade sollte daher nur in Maßen gegessen werden.

Man schläft schlechter

Wenn man abends auf der Couch viel Schokolade zu sich nimmt, kann man möglicherweise schlecht schlafen. Denn Schokolade enthält das Pflanzenstoff Theobromin und hat in etwa die gleiche Wirkung wie Koffein. Auf die Nascherei sollte man daher vor allem abends verzichten, wenn man grundsätzlich einen unruhigen Schlaf hat.

Bessere Konzentration dank Schokolade

Auf den ersten Blick mag das ungewöhnlich klingen. Aber Schokolade kann die Konzentration verbessern – das haben Forscherinnen und Forscher der New Yorker Columbia University in einer Studie herausgefunden. Die enthaltenen Flavonoide sind dafür verantwortlich – diese findet man vor allem in dunkler Schokolade.

Schokolade beeinflusst das Gewicht

Das wird wohl wenig überraschen: Schokolade hat negative Auswirkungen auf das Gewicht. Durch den hohen Fett- und Zuckeranteil kann man ordentlich zunehmen – vor allem dann, wenn man die Süßigkeit täglich nascht. Einzige Ausnahme: In geringen Mengen kann sich Zartbitterschokolade positiv auf das Gewicht auswirken und hilft beim Abnehmen.

Ist Schokolade gesund?

Schokolade ist nicht gleich Schokolade. Denn zwischen Vollmilch- oder Zartbitterschokolade variieren die Inhaltsstoffe. Vollmilchschokolade enthält beispielsweise viel Zucker, während es sich bei Zartbitterschokolade um die „gesündere“ Variante handelt. Zudem kommt es auch auf die Menge an, welche man von der Süßigkeit zu sich nimmt. Bei einem Kakaoanteil von 70 Prozent steigt zwar der Fettanteil, aber versorgt unseren Körper auch mit wichtigen Vitaminen und Nährstoffen und beugt Krankheiten vor. Die darin enthaltenen Antioxidantien bekämpfen im Körper freie Radikale.