Diese 3 Sternzeichen können sich einfach nicht trennen

Trennungen sind nie schön. Es fällt einfach schwer, von seinem Partner loszulassen. Einige trennen sich trotz einer toxischen Beziehung nicht von ihrem Partner. Laut dem Horoskop trifft das auf drei Sternzeichen besonders zu.

Wenn man sich von seinem Partner trennt, ist es immer schwer. Es folgt eine schwierige Phase – das Herz ist gebrochen und mit Liebeskummer hat man lange zu kämpfen. Es gibt aber auch die, welche sich überhaupt nicht trennen – und das, obwohl sie unglücklich in der Beziehung sind. Es gibt vor allem drei Sternzeichen, welche sich nicht von ihren Beziehungen lösen können.

Diese Sternzeichen können sich nicht trennen

Fische

Fische haben ein großes Herz. An sich ist das zwar eine gute Eigenschaft, in der Beziehung kann das jedoch einige Nachteile mit sich bringen. Denn sie sehen nur guten Seiten bei ihrem Partner – das Negative blenden sie dabei völlig aus. Das kann dazu führen, dass sie in der Beziehung dann total unglücklich sind. Sie reden selbst dann die Situation schön, wenn sie schlecht behandelt werden. Dennoch fällt es dem Sternzeichen schwer, einen Schlussstrich zu ziehen. Selbst wenn die Beziehung nicht mehr zu retten ist, trennen sich Fische-Geborene nicht.

Skorpion

Bis sich der Skorpion auf eine Beziehung einlässt oder man sein Vertrauen gewinnt, kann es ziemlich lange dauern. Wenn er sich dann doch mal auf jemanden einlässt, will er dann ungern loslassen – auch, wenn es in der Beziehung nicht mehr läuft. Selbst wenn sein Partner fremdgehen würde oder auf andere Weise sein Vertrauen missbraucht, zieht das Sternzeichen nur selten einen Schlussstrich. Stattdessen könnte er einen Rachefeld planen – aber eine Trennung von seiner Seite aus? Das kommt für ihn nicht in Frage.

Jungfrau

Die Jungfrau ist perfektionistisch und strukturiert. Bis sie einen Partner findet, kann es dauern – ziemlich hat sie hohe Ansprüche. Wenn sie dann doch mal eine Beziehung eingeht, klammert sie sich sehr an ihren Partner – auch dann, wenn es in der Beziehung nicht mehr rund läuft. Wenn es Konflikte gibt, versuchen sie diese, zu lösen – selbst dann, wenn es eigentlich nichts mehr zu retten gibt. Das Sternzeichen führt laut dem Horoskop die Beziehung weiter, anstatt sich zu trennen. Schon gelesen? Diese 3 Sternzeichen haben immer Pech in der Liebe