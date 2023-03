Diese 3 Sternzeichen neigen zu Wutanfällen

Innerhalb von wenigen Minuten kann die Stimmung bei einigen Menschen komplett kippen. Denn sie neigen schnell zu Wutanfällen. Erst sind sie noch voll gut drauf, doch dann sind sie plötzlich total frustriert und neigen zu Wutanfällen. Laut dem Horoskop trifft diese Charaktereigenschaft besonders auf drei Sternzeichen zu.

Einige Menschen sind schnell auf der Palme! Sei es nur eine kleine Bemerkung, ein Diss oder eine falsche Wortwahl. Es gibt Leute, welche einfach immer alles in den falschen Hals bekommen und schnell sauer werden. Sie neigen dann zu Wutanfällen und lassen das die anderen auch deutlich spüren. Auf einige Sternzeichen trifft das ganz besonders zu.

Diese 3 Sternzeichen rasten schnell aus

Widder

Der Widder ist für seine Launen bekannt. Er kann gut drauf sein, aber das kann sich auch schnell ändern. Das Sternzeichen ist sehr sensibel – bei einer falschen Bemerkung kann die Stimmung sofort kippen und er wird rasend wütend. Schgon bei den kleinsten Diskussionen fahren Widder-Geborene ihre Krallen aus. Nicht selten hat er dann einen Wutanfall – für Freunde ist das Verhalten durchaus sehr anstrengend.

Skorpion

Skorpione haben Ziele im Leben, die sie erreichen wollen. Läuft das mal nicht nach Plan, werden sie schnell wütend. Doch das Sternzeichen kann auch bei der noch so kleinsten falschen Bemerkung schnell auf 180 sein und bekommt öfter mal was in den falschen Hals. Kompromisse geht das Sternzeichen kaum ein – es muss immer nach seinem Kopf gehen. Nach außen gibt er sich manchmal gelassen, aber innerlich kocht er. Doch irgendwann platzt es aus ihm heraus und dann sollten sich die anderen warm anziehen.

Löwe

Der Löwe ist selbstbewusst, aber auch sehr stur und überheblich. Und das zeigt sich auch in seiner Art! Das Feuerzeichen ist dafür bekannt, schnell die Fassung zu verlieren – vor allem dann, wenn ihm jemand blöd kommt. Mit was er gar nicht umgehen kann: Wenn er ignoriert wird! Dann kann er sofort zu Wutanfällen neigen und schmiedet möglicherweise Rachepläne. Schenkt man ihm jedoch viel Aufmerksamkeit, beruhigt sich die Drama-Queen auch schnell wieder.