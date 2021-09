Die Wollnys: Zoff zwischen Estefania und Loredana!

Die Zwillingsschwangerschaft von Sarafina wird in der neuen Folge von “Die Wollnys – Eine schrecklich große Familie!” engmaschig vom Frauenarzt überwacht. Doch Ehemann Peter reicht das nicht. Derweil kommt es zwischen Estefania und Loredana immer häufiger zum Streit. Elffach-Mama Silvia versucht zu schlichten.

Vor drei Monaten haben Sarafina und Peter erfahren, dass sie auf einen Schlag Eltern von zwei Babys werden. Seither steht ihre Welt Kopf. Dabei schwebt das Paar nicht nur im siebten Himmel. Die beiden machen sich immer wieder Sorgen, ob mit ihren eineiigen Zwillingen alles gut ist. Sarafina hat mittlerweile die 19. Schwangerschaftswoche erreicht. Da es sich bei ihr um eine Risikoschwangerschaft handelt, wird sie engmaschig vom Frauenarzt überwacht. Alle zwei Wochen wird der Zustand der Kinder per Ultraschall überprüft.

Doch dem werdenden Papa Peter reicht das nicht. Der 28-Jährige hat ein Gerät besorgt, mit dem man die Herztöne der Babys auch auf dem heimischen Sofa kontrollieren kann. Wie kommt diese merkwürdige Anschaffung bei Sarafina an? Und: Bringt das Gerät die erhoffte Erleichterung? Als das Paar erfährt, dass die Geburtsstation der Klinik schließt, in der sie ihre Zwillinge zur Welt bringen wollten, ist noch mehr Aufregung angesagt.

Silvia Wollny bei “Kampf der Realitystars”

Sarafina ist in der 20. Schwangerschaftswoche angekommen und fürchtet ernsthaft, dass sie und Peter das Kinderzimmer für ihre Zwillinge nicht mehr rechtzeitig fertigbekommen. Tatsächlich lassen die bestellten Babymöbel auf sich warten. Dabei soll die werdende Zwillingsmama Stress dringend vermeiden. Schließlich handelt es sich um eine Risikoschwangerschaft und Sarafina muss besonders auf sich achten. Hoffentlich kommt das Mobiliar jetzt endlich an! Das würde auch Mama Silvia entlasten. Schließlich wird sie demnächst für längere Zeit nicht zu Hause sein und Sarafina bei Problemen nicht helfen können. Die 56-Jährige hat nämlich eine Anfrage für die Teilnahme an dem TV-Format „Kampf der Realitystars“ erhalten. Dafür muss sie das erste Mal in ihrem Leben allein eine Fernreise antreten, denn die Produktion findet in Thailand statt. Nach vielen Überlegungen und gemeinsamen Gesprächen mit ihrer Familie, hat sie am Ende zugesagt. Und so versucht sich Mama Wollny nun auf das große Abenteuer vorzubereiten – so gut es eben geht.

Doch je näher der Abreisetermin rückt, desto nervöser wird sie. Zweifel kommen auf, ob es richtig war, bei dieser Show zuzusagen. Silvia lässt vor allem ihre beiden Sorgenkinder nur ungern allein: den herzkranken Harald und die schwangere Sarafina. Auch wenn die beiden – wie der Rest der Familie – eindeutig dafür sind, dass Silvia für „Kampf der Realitystars“ fünf Wochen verreist, werden ihre Bedenken immer größer: Was ist, wenn sie nicht da ist: Bricht dann das Chaos aus? Die Familie hält das für übertrieben, doch Silvia bekommt diese Vorstellung nicht aus dem Kopf. Damit der Haushalt trotz ihrer Abwesenheit reibungslos läuft, will sie in jedem Fall vorsorgen. Auf welche Idee kommt sie dabei und wie reagiert ihre Familie darauf? Am meisten sorgt sich Silvia definitiv um Sarafina. Wenn sie weg ist, fehlt ihrer Tochter der wichtigste Ansprechpartner in der Schwangerschaft. Daher will Silvia nur wegfahren, wenn Sarafina bis zu ihrer Abreise eine Hebamme gefunden hat, die ihr notfalls mit Rat und Tat zur Seite stehen kann. Das würde auch den werdenden Eltern ein besseres Gefühl geben. Doch werden sie so schnell fündig? Oder sagt Silvia am Ende wirklich ihre Reise ab?

Estefania und Loredana im Clinch

Währenddessen liegen zwei Familienmitglieder im Clinch. Normalerweise sind die 19-jährige Estefania und ihre 16-jährige Schwester Loredana ein Herz und eine Seele. Doch nun ist Estefania stinksauer auf ihre kleine Schwester. Sie hat das Gefühl, dass sie ihr alles nachmacht. Mal kauft sie die gleichen Klamotten, dann stylt und frisiert sich Loredana wie Estefania. Manche Dinge findet Loredana nur schön, weil sie Estefania gefallen. So sieht das jedenfalls Estefania. Die beiden Teenager rasseln in letzter Zeit ständig aneinander. Dieser Mega-Zoff nervt die restliche Familie massiv. Das gilt ganz besonders für Silvia. Sie versucht die Streitigkeiten ihrer Töchter immer wieder zu schlichten. Doch das ist nicht einfach. Nun überlegt Loredana auch noch, ob sie ihr Zimmer mit dem Rest der Farbe anstreichen soll, die nach Estefanias Zimmerrenovierung übrig geblieben ist. Wie dieses Vorhaben bei Estefania ankommt, bleibt abzuwarten. Eskaliert damit der Streit zwischen den Geschwistern nun komplett? Eines ist klar: Silvias Vermittlungsversuche werden zu einem echten Kraftakt.