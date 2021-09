Sylvana Wollny hat mit ihrem Florian Köster 2019 ihr zweites Kind bekommen. Natürlich wollten viele Fans von ihr wissen, ob die Familienplanung der beiden mittlerweile abgeschlossen sei oder ob noch weitere Kinder folgen werden. Wie gewohnt zeigt sich das TV-Sternchen offen und ehrlich über ihre Zukunftspläne. Was sie wohl darüber denkt?

Ist die Familienplanung von Sylvana Wollny und ihrem Florian Köster schon abgeschlossen? Immerhin haben sie schon ihre 8-Jährige Celina-Sophie und die 2-Jährige Anastasia-Sophie. Für viele ist das ein Sinnbild für die perfekte Familie. Auch für das Pärchen? Oder wird es noch mehr Kinder geben? Die Blondine sprach nun via Social Media ganz offen über das Thema.

Sylvana Wollny spricht über Familienplanung

Nachdem Sylvana Wollny im Juli zur zweifachen Mama wurde, fragen sich natürlich jetzt viele Fans, ob noch weitere Kinder kommen könnten – ganz nach dem Vorbild von Mama Silvia. Offen und ehrlich versuchte Sylvana die Frage via Instagram zu beantworten. „Wir haben ja bereits zwei wundervolle Kinder. Das nächste Große, was bei uns ansteht, ist unsere Hochzeit – und alles Weitere schauen wir dann“, sagte die 29-Jährige.

Manchmal komme sie an ihre Grenze

Natürlich redet und zeigt sie sehr oft guten und schönen Sachen. Doch manchmal sickern auch die nicht so schönen und stressigen Sachen durch. In ihrer Story verriet sie nämlich ihren Fans auch, dass sie manchmal echt an ihre Grenze kommen würde. Dabei redet sie ganz besonders über Momente, wo sie völlig überfordert mit ihren beiden Töchtern Celina-Sophie und Anastasia-Sophie sei. Aber auch allgemein gibt es manchmal Situation, wo sie an den Rand der Verzweiflung kommen würde. Schon gelesen? Florian Köster: Freund von Sylvana Wollny musste notoperiert werden!