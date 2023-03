Die Wollnys: Bricht die Familie auseinander?

Loredana und Estefania sind in der neuen Folge von „Die Wollnys – Eine schrecklich große Familie!“ mit ihren Fernbeziehungen in die Türkei beschäftigt. Der Rest der Familie fühlt sich vernachlässigt. Bei Loredana steht wieder ein Vorsorgetermin bei der Frauenärztin an, zudem sie Silvia aber nicht mitnimmt.

Loredana und Estefania sind mit ihren Fernbeziehungen in die Türkei beschäftigt. Der Rest der Familie fühlt sich dadurch etwas vernachlässigt. Bei Loredana steht wieder ein Vorsorgetermin bei der Frauenärztin an, zudem sie allerdings nicht ihre Mutter Silvia aber mitnimmt. Als sie danach auch nichts vom Termin berichtet, sondern lieber mit ihrem Freund telefoniert, wird Silvia traurig. Sie fürchtet um den Familienzusammenhalt. Lavinia wohnt mit ihrer kleinen Familie in Erkelenz und Sarah-Jane ist aufgrund ihrer Ausbildung zur Altenpflegerin oft nicht zu Hause. Da muss das Familienoberhaupt sich etwas einfallen lassen. Ist ein gemeinsamer Ausflug die richtige Idee?

Lavinia und Tim ziehen nach Ratheim

Umzugszeit! Lavinia und Tim ziehen in der zweiten Folge nach Ratheim und für sie kann der Umzug nicht schnell genug gehen. Die kleine Familie hat eine neue Bleibe nur fünf Minuten entfernt vom Heim der Wollnys gefunden. Für Lavinia sehr praktisch, denn da Tim tagsüber arbeitet, ist sie mit der kleinen Haylie oft alleine. Nun müssen die starken Männer mit anpacken. Doch Peter fällt aus, denn er ist bei einem Videodreh für Estefania dabei. Das gefällt Lavinia natürlich nicht so gut.

Doch der Song hat für alle eine große Bedeutung: „Doppelt laut" ist Peters und Sarafinas Zwillingen Casey und Emory gewidmet, die keinen einfachen Start ins Leben hatten. Dafür steht Peter natürlich gerne vor der Kamera. Wie emotional wird dieser Dreh für ihn und die Familie Wollny?