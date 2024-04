Die Tarantel: Das hat es mit der Sex-Stellung auf sich

Bei der Tarantel-Stellung handelt es sich um kein Krabbeltier, sondern um eine Position aus dem Kamasutra. Die Stellung ist eine kleine sportliche Herausforderung, aber kann das Liebesleben aufpeppen.

Wer beim Sex etwas Besonderes ausprobieren will, sollte die Tarantel-Stellung versuchen. Denn diese Position aus der indischen Liebeskunst kann für ein prickelndes Erlebnis im Bett sorgen – sowohl für sie als auch ihn. Bei der Praktik ist jedoch viel Ausdauer gefragt – vor allem bei der Frau.

So funktioniert die Tarantel-Stellung

Mit ausgestreckten Beinen liegt der Mann auf einer weichen Unterlage. Sein Oberkörper hat er dabei aufgerichtet. Mit seinen Armen stützt er sich nach hinten ab. Die Frau setzt sich anschließend auf ihn – und zwar in die Richtung zu seinem Oberkörper. So können sich beide in die Augen schauen. Dabei spreizt sie ihre Beine, welche neben seinem Oberkörper liegen. Mit ihren Händen stützt sich die Frau auf dem Untergrund ab. Der Mann dringt anschließend in seine Partnerin ein.

Das sollte man bei der Position beachten

Die Tarantel-Stellung ist eine sportliche Herausforderung. Die Frau benötigt etwas Muskelkraft, aber auch der Mann sollte eine gute Kondition haben. Sie hat genügend Freiheit und die sexuelle Oberhand – die Frau gibt das Tempo vor und kann bestimmen, wie tief er in sie eindringen soll und auch, wie schnell und intensiv der Sex ist.

Die Stellung eignet sich hervorragend für Schwangere

Sie kann sich zudem etwas nach hinten lehnen – so wird der Winkel des Eindringens verändert. Zudem wird der G-Punkt stimuliert – die Position eignet sich also für Frauen, welche sonst nur schwer zu einem Orgasmus kommen. Außerdem ist die Tarantel-Stellung auch für Schwangere eine gute Position, wenn der Bauch bereits etwas praller ist. Große Berührungen sind bei der Sex-Stellung jedoch kaum möglich – dennoch kommen dabei beide voll auf ihre Kosten. Allerdings kann man gut Sexspielzeuge mit einbauen, welche die Fantasie zusätzlich anregen können. Wenn die Tarantel-Stellung doch zu anstrengend wird, kann man auch leicht zur Reiterstellung übergehen. So hat man wieder die Hände frei und kann den Partner auch berühren.