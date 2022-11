Die 4 schönsten Liebesfilme zur Weihnachtszeit

Sinnlichkeit, Gefühle oder Romantik – Weihnachten ist die beste Zeit dafür. Warum also nicht auf die Couch schmeißen und einfach richtig schöne Schnulzen anschauen? Dazu vielleicht noch irgendein Heißgetränk, während draußen richtig kaltes Wetter ist. Doch welche Liebesfilme lohnen sich eigentlich wirklich? Immerhin gibt es ja sooo viele verschiedene Filme, die man da anschauen könnte.

Was gibt es Passenderes zur Weihnachtszeit als richtig schöne und romantische Liebesfilme? Vielleicht hast du ja Netflix oder andere Streamingdienste danach durchsucht, aber bist dir nicht so sicher, welchen du davon anschauen sollst. Kein Wunder bei der riesigen Auswahl. Wir von KUKKSI verraten dir, welche es wirklich lohnt, anzuschauen.

Die besten Liebesfilme zur Weihnachtszeit

Tatsächlich… Liebe

Ein Film, der schon bald 20 Jahre alt wird. Aber dennoch ist er an Romantik kaum zu überbieten und ein echtes Muss, wenn du großer Fan dieses Genre bist. Tatsächlich hat der Film auch noch Seiten einer Komödie, was die Sache noch viel unterhaltsamer macht.

Schöne Bescherung

Auch dieser Film ist ein echtes Muss. Zwar ist es kein klassischer Liebesfilm, aber dennoch hat er viele Aspekte davon. Eine Familie will gemeinsam Weihnachten feiern. Doch hin und wieder geht mal die ein oder andere Sache etwas schief. Ob sie am Ende doch noch feiern können?

Liebe braucht keine Ferien

Ein Film mit den Schauspielerinnen Kate Winslet und Cameron Diaz. Weil Amanda Wood und Iris leiden beide unter der Liebe und finden sich zufällig auf einer Internetplattform. Dort beschließen sie ihr zu Hause zu tauschen. Ob die beiden ihre Weihnachtsfeiertage in Ruhe genießen können?

Holidate

Sloane und Jackson sind beide Singles und haben davon genug. Also tun sie so, als würden sie sich gegenseitig über die Weihnachtsfeiertage daten. Doch aus einer Freundschaft wird plötzlich mehr. Ob es zwischen den beiden am Ende wirklich klappt? Für diesen Film lohnt es sich wirklich, mal auf die Netflix-Suchleiste zu klicken. Schon gelesen? Weihnachten: Die besten Animationsfilme aller Zeiten