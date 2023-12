Die Geister, die ich rief …: Das wurde aus Bill Murray und Co.

In „Die Geister, die ich rief…“ geht es um die Geschichte eines Weihnachtsmuffels, welcher durch drei Geister die Freude am Fest der Liebe findet. Der Film ist schon ziemlich alt, aber ein echter Weihnachtsklassiker und darf zur besinnlichen Zeit einfach nicht fehlen. Was machen Bill Murray und die anderen Hauptdarsteller des Films heute?

Der Film ist schon über 30 Jahre alt und dennoch ein absolutes Muss, denn dieser Humor ist selbst heute noch ungeschlagen. Und zudem gibt es auch noch die ein oder andere tolle Szene, die man natürlich nur ungern spoilern möchte, wenn man den Film noch nicht gesehen hat. Aber was machen die Stars eigentlich heute?

Das machen die Darsteller aus dem Film heute

Bill Murray

Durch ihn bekam „Die Geister, die ich rief …“ erst einen richtig großen Namen. Immerhin gehört der Schauspieler zu den bekanntesten Komikern weltweit. Bereits 1976 feierte er sein Debüt auf der Leinwand und bis heute noch aktiv. Zuletzt war er in „Ghostbusters: Legacy“, „The French Dispatch“, „The Greatest Beer Run Ever“ sowie „Ant-Man and the Wasp: Quantumania“ zu sehen. Dabei ist er schon über 70 Jahre alt und trotzdem ist ein Ende nicht in Sicht. Er ist nicht nur Schauspieler, sondern auch Komiker und Produzent.

Karen Allen

Sie spielte im Film die Ex-Freundin „Claire“ von Frank, welcher anfangs Weihnachten verachtet. Auch sie konnte den Film damals als Sprungbrett nutzen und war in vielen weiteren Filmen mit großen Namen zu sehen. So sah man sie beispielsweise in mehreren Teilen von „Indiana Jones“ und wirkte später in „Things Heard & Seen“ mit. Davor legte sie eine siebenjährige Pause ein. Neben ihrer Schauspiel-Karriere gründete sie in den 90ern ein Yoga-Center, später eine Textilfirma und gibt Schauspielunterricht an dem Simon’s Rock College in Great Barrington.

Carol Kane

Sie spielte einen Geist, welcher Frank zeigen sollte, wie sehr er andere durch sein Verhalten verletzt. Deshalb reisten sie gemeinsam durch Raum und Zeit. Auch sie wirkte in einigen Filmen und Serien mit und ist ein sehr großer Name in Hollywood. Erst vor drei Jahren spielte sie in der Serie „Hunters" mit. Eine Rolle in einem Film bekam sie zuletzt 2019 in „The Dead Don't Die". Im Jahr 2023 war die Schauspielerin in der Fernsehserie „Star Trek: Strange New Worlds" zu sehen.