Diät-Tipps: 20 Schlankmacher aus dem Supermarkt

Was macht tatsächlich schlank? Es gibt unzählige Diäten und Abnehm-Tipps. Doch oft finden sich viele Schlankmacher bereits im Supermarkt. Wenn man abnehmen will, dürfen daher einige Lebensmittel auf dem Einkaufszettel nicht fehlen.

Von radikalen Diäten raten Experten immer wieder ab. Stattdessen kann man auf ganze einfache Weise abnehmen – und zwar mit Lebensmitteln aus dem Supermarkt. Denn dort verstecken sich zahlreiche Kalorien-Killer, womit man den Pfunden den Kampf ansagen kann. Blaubeeren, mageres Hühnerfleisch oder Zimt – diese Lebensmittel helfen beim Abnehmen.

Diese Lebensmittel aus dem Supermarkt helfen beim Abnehmen

Blaubeeren

Blaubeeren sagen Bauchfett den Kampf an. Täglich 200 Gramm Blaubeeren reduzieren den Bauchumfang, wie eine Studie der Universität Michigan herausfand.

Pfefferminze

Wenn man Pfefferminze einatmet, steigert das die Geruchs- und Geschmackszellen. Und wer mehr schmeckt, isst bekanntlich nicht mehr so viel – und zwar 2.800 Kalorien pro Woche weniger, wie die Bild-Zeitung berichtet. US-Neurologe Dr. Alan Hirsch empfiehlt zuckerfreie Minz-Bonbons.

Zimt

Ein Pflanzenstoff aus der Zimtrinde hat eine ähnliche Wirkung wie Insulin und stabilisiert den Blutzuckerspiegel. Zudem verhindert Zimt unkontrollierte Heißhunger-Attacken, was der größte Diät-Killer ist.

Feigen

Feigen haben viele Ballaststoffe, kein Fett und ist der perfekte Nasch-Snack zwischendurch. „Der Körper verarbeitet die Ballaststoffe nicht, sondern scheidet sie einfach wieder aus. Trotzdem fühlt man sich lange satt“, sagt Cynthia Sass von der amerikanischen Gesellschaft für Ernährung.

Kräuter

Kräuter machen schlank! Salbei fördert die Fettverbrennung, Petersilie aktiviert den Stoffwechsel und Schnittlauch entwässert – das waren nur einige Beispiele. Damit die ätherischen Öle und Vitamin C nicht verdampfen, gehören Kräuter beim Kochen erst am Ende in den Topf.

Rettich und Radieschen

Rettich und Radieschen kann man entweder in einen Salat schneiden oder pur genießen. Sie enthalten viel Kalzium, Vitamin C, Kalium und Magnesium. Sie entwässern und regen die Verdauung an.

Nüsse

Ausgerechnet Nüsse? Eine Studie der Harvard-Universität hat herausgefunden, dass Frauen, welche 50 Gramm Nüsse pro Woche zu sich nehmen, weniger an Gewichtsproblemen leiden. Der Grund? Die Fettsäuren der Nüsse werden benötigt, um Fett zu verbrennen.

Kaffee

Koffein regt die Wärmeproduktion im Körper an. Dadurch wird der Stoffwechsel extrem beschleunigt. Kaffee schadet der Figur also definitiv nicht!

Tomate

Die Tomate ist ein kalorienarmes Fitnesswunder! Sie enthält Lycopin und sekundäre Pflanzenstoffe.

Zwiebel

Auch, wenn bei einer Zwiebel die Tränen in die Augen schießen, gibt es eigentlich gar keinen Grund zu weinen. Denn sie senken den Blutzuckerspiegel, kurbeln die Fettverbrennung an und fördern die Verdauung.

Joghurt

Joghurt verhindert, dass der Körper zu viel Fett einlagert und zu viel Insulin produziert wird. Wenn Joghurt ein Bestandteil der Diät ist, nehmen Frauen deutlich mehr Bauchfett ab. Das ergab eine Studie der Uni Tennessee.

Rote Paprika

Besonders für Sportler ist rote Paprika hervorragend geeignet. Denn das Gemüse verbrennt aufgrund seiner Inhaltsstoffe beim Sport bis zu 20 Prozent mehr Kalorien, wie kanadische Forscher der Universität Hamilton laut der Bild untersucht haben.

Thunfisch aus der Dose

Thunfisch lässt sich nicht nur vielfältig einsetzen, sondern ist auch ein unschlagbarer Kalorienkiller. Den Thunfisch kann man über einen Salat geben oder mit weißen Bohnen ein schnelles Mittagessen zaubern.

Hülsenfrüchte

Hülsenfrüchte enthalten viel Eisen, aber dafür kaum Fett und sollte daher unbedingt auf dem Einkaufszettel stehen. Sie besitzen außerdem zahlreiche B-Vitamine und Zink. Hülsenfrüchte sättigten nicht nur, sondern hemmen auch Entzündungen im Körper und helfen beim Aufbau von Muskeln.

Eier

Eier versorgen uns mit zahlreichen Proteinen und hält vor allem satt. Ein proteinreiches Frühstück hält uns davon ab, dass wir zu ungesunden Snacks greifen. Und das Beste: Eier sind vielseitig einsetzbar – vom Frühstücks-Ei bis hin zu Rührei.

Pilze

Pilze sind gute Fettverbrenner. Sie sind kalorien- und fettarm und cholesterinfrei. Über sie nehmen wir Magnesium, Calcium- und Vitamin B auf. Zudem regen Pilze die Verdauung an, wie gesundheit.de berichtet.

Mageres Geflügel

Mageres Geflügel liefert dem Körper viel Eiweiß. Nach einer eiweißreichen Mahlzeit ist man laut britischen Forschern der Universität Cambridge deutlich aktiver und verbrennt somit mehr Kalorien.

Roggenbrot

Roggenbrot hält länger satt als Weizenbrot, wie Ernährungsexperten herausgefunden haben. Laut der Forscherin Hanna Isaksson von der Universität Uppsala hält die Wirkung bis zu acht Stunden an. Das hängt vor allem mit den Ballaststoffen zusammen. Denn die Zusammensetzung verlangsamt die Verdauung deutlich.

Feta-Käse

Wenn man an kalorienreiche Lebensmittel denkt, kommt einem Käse wohl weniger in den Sinn. Eine Ausnahme ist jedoch Feta-Käse. Denn dieser enthält weniger Fett als andere Käsesorten. Solange man diesen in Maßen genießt, kann nichts schiefgehen.

Grünes Gemüse

Und zuletzt: Grünes Gemüse ist die Allzweckwaffe bei einer Diät! Dazu zählen unter anderem Broccoli, Spinat, Kohl, Kresse oder Rosenkohl. Denn die ballaststoffreichen Gemüsesorten helfen beim Abnehmen.