Der Mörder von Ayleen stalkte auch Köln 50667-Star!

Dieser Fall schockiert ganz Deutschland! Jan-Heiko P. hat seine Internet-Freundin Ayleen († 14) verschleppt und anschließend ermordet. Nun kam heraus: Der Mörder des Mädchens stalkte auch einen „Köln 50667“-Star.

Die zunächst vermisste 14-jährige Ayleen wurde Ende Juli tot aufgefunden. Die Polizei hat zuvor mit Hochdruck nach den Mädchen gesucht – selbst Hubschrauber kamen zum Einsatz. Mithilfe von Handyortung und technischer Überwachung wurde der Teenager dann später tot aufgefunden. Einige Tage später wurde ein Tatverdächtiger festgenommen. Nun kaum heraus: Ein „Köln 50667“-Star wurde von Ayleens Mörder gestalkt!

Der Mörder von Ayleen stalkte Jessica Faust

Es handelt sich dabei konkret um Jessica Faust, welche für die Soaps „Köln 50667“ und „Krass Schule – Die jungen Lehrer“ vor der Kamera stand. Damals posierte die Darstellerin mit einem Fan – wie sich nun herausstellte: Es ist der Mörder von Ayleen! „Das Foto ist wohl 2017 entstanden. Es war nur ein Fan-Foto, an dessen Entstehung ich mich nicht erinnere“, sagt Jessica Faust in einem Interview mit der Bild-Zeitung.

Zwischen den Jahren 2018 und 2019 soll er sie mehrmals angeschrieben haben, was schon in die Richtung Stalking ging. Sogar Sprachnachrichten habe er ihr damals gesendet. „Ich habe die Nachrichten jetzt erst gelesen, weil ich zu viele Nachrichten von Followern bekomme! 2019 hat er mir geschrieben, ob er das Foto nutzen kann, um seine Ex-Verlobte eifersüchtig zu machen", sagt der „Köln 50667"-Star. Sie ist in Gedanken bei der Familie und wünscht den Angehörigen in der schweren Zeit viel Kraft.