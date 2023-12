Datum steht fest: Amazon Prime Video gibt es bald nur noch mit Werbung!

Bei Amazon Prime Video müssen sich die Kunden in Deutschland auf gravierende Änderungen einstellen. Denn der Streamingdienst zeigt bald Werbung – außer man zahlt dafür einen Aufpreis.

Schon in wenigen Wochen gibt es Filme und Serien bei Amazon Prime Video nur noch mit Werbung. Trotz Bezahl-Abo gibt es dann Werbeclips. Amazon begründet den Schritt laut RTL wie folgt: „Das (Zeigen von Werbung, Anm. d. Redaktion) ermöglicht es uns, weiterhin in attraktive Inhalte zu investieren und diese Investitionen über einen langen Zeitraum weiter zu steigern.“

Auf der Amazon-Website steht: „Bestelle die werbefreie Version vor, um dir die Titel ohne Werbung anzusehen. Live-TV, Freevee-Titel und Channel-Buchungen können weiterhin Werbung enthalten.“ Netflix oder Disney+ haben bereits ähnliche Modelle auf dem Markt. Neben den USA, Großbritannien und Kanada gehört Deutschland zu den ersten Ländern, die von der Maßnahme betroffen sind. Frankreich, Italien, Spanien, Mexiko und Australien sollen danach folgen.

Ab 5. Februar gibt’s Prime Video mit Werbung

Für das Standard-Abo werden derzeit 8,99 Euro im Monat fällig. Auch das Datum für das Zeigen von Werbeclips steht schon fest – das soll schon in wenigen Wochen der Fall sein. „Die Gebühr wird dir erst am 5. Februar in Rechnung gestellt. Die Buchung verlängert sich automatisch und kann jederzeit gekündigt werden“, kündigt Amazon an.

Gegen Aufpreis bleibt der Streamingdienst werbefrei

Wer Amazon Prime Video komplett werbefrei haben will, muss deutlich tiefer in die Tasche greifen. Laut RTL werden zusätzlich 2,99 Euro im Monat fällig. Das wären 143,76 Euro im Jahr. Zum Vergleich: Netflix kostet zwischen 4,99 und 17,99 Euro pro Monat, Disney+ zwischen 5,99 und 11,99 Euro. Bei Amazon Prime Video muss man außerdem für zahlreiche Filme extra zahlen – bei anderen Streamingdiensten ist das nicht der Fall. Dabei ist die letzte Preiserhöhung von Amazon Prime gar nicht so lange her: Im September 2022 stieg der Preis des Dienstes von 7,99 auf 8,99 Euro im Monat. Von 69 Euro auf 89,90 Euro kletterte sogar das Jahresabo.