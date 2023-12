Enthüllt! Der erste Dschungelcamp-Kandidat steht fest

Im Januar geht „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ in die nächste Runde. Die Promis wagen sich wieder nach Down Under und müssen wieder zahlreiche Dschungelprüfungen absolvieren. Nun wurde der erste Promi für die neue Staffel offiziell bekanntgegeben.

Das Dschungelcamp steht in den Startlöchern! Bisher gab es Spekulationen zu den Promis, aber noch keine offiziellen Angaben – bis jetzt! Denn nun hat RTL den ersten Promi bekanntgegeben. Dabei handelt es sich um eine deutsche Schauspiel-Legende.

Schauspieler Heinz Hoenig geht ins Dschungelcamp

Der erste Promi fürs Dschungelcamp ist Heinz Hoenig. Bekannt ist der Schauspieler aus zahlreichen großen Produktionen wie „Der große Bellheim“ oder „Die Affäre Semmeling“. „Das Boot“ im Jahr 1981 war sein großer Durchbruch. Und auch in dem Film „Der König von St. Pauli“ hat der 72-Jährige mitgemischt. Für seine Rollen wurde er mit zahlreichen Preisen wie Deutscher Filmpreis, Goldene Kamera oder Bambi ausgezeichnet. Im Reality-TV sah man ihn dagegen nicht – das wird sich durch seine Teilnahme bei „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ ändern.

Heinz Hoenig freut sich auf das Dschungel-Abenteuer. „Sowas wie Dschungelcamp habe ich noch nie gemacht. Das ist eine Herausforderung, da bin ich scharf drauf. Und deswegen gehe ich auch dahin! Punkt“, lässt der Schauspieler gegenüber RTL verkünden. Angst vor fiesen Krabbeltierchen, Prüfungen oder seinen Mitbewohnern hat der Schauspieler gar nicht. Was er jedoch vor allem vermissen wird, ist seine Familie – vor rund einem Jahr ist er nämlich auch nochmal Vater geworden.

Heinz Hoenig ist mit Annika verheiratet – und was sagt seine bessere Hälfte zum Dschungel-Abenteuer? „Ich hab gesagt: Schatz, jetzt oder nie! Wenn er darauf Lust hat, dann steht die ganze Familie hinter ihm“, verriet er. Seine Frau und seine Jungs werden Heinz Hoenig bei seinem Australien-Trip begleiten. Die neue Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ startet im Januar bei RTL.